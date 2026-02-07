中加關係和緩　傳中國最高法院推翻謝倫伯格死刑判決

《法新社》報道加拿大官員表示，中國最高人民法院推翻加拿大涉毒男子謝倫伯格(Robert Lloyd Schellenberg)的死刑判決，顯示加拿大總理卡尼訪陸尋求提振與大陸經貿關係的同時，也讓兩國外交關係解凍。



加拿大外交部發言人伊特（Thida Ith）發布的聲明中說：「加拿大全球事務部得悉最高人民法院就謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）案件所作出的裁決。外交部將持續給予謝倫伯格及其家屬所需領事服務。」伊特並稱，與所有被判處死刑的加拿大人一樣，加拿大也就此案籲請北京寬大處理。

據了解，加拿大總理卡尼今年1月訪華尋求擴大加拿大的出口市場，以降低對美國的貿易依賴。卡尼稱，儘管中加關係持續緊張，但渥太華需要與北京保持正常關係，以保障加拿大未來的經濟發展。

1月16日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼，兩人期間握手。(Reuters)

2014年謝倫伯格被控月在大連企圖走私冰毒到澳洲，中加關係在2018年因華為總裁任正非女兒孟晚舟被捕陷入低谷。2018年中國則以間諜罪扣押兩名加拿大人康明凱和斯帕弗，渥太華譴責北京的反制行動。

2018年11月，大連市中級人民法院一審判謝倫伯格罪成，有期徒刑15年，謝倫伯格不服並上訴。遼寧省高級人民法院1個月後發還重審，大連市中級人民法院於2019年年初對謝倫伯格判死，謝倫伯格再上訴。

2021年8月遼寧省高級人民法院在二審駁回他的上訴，維持死刑的原判，並報請最高人民法院核准。