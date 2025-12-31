年齡不再是免罪金牌　新規元旦生效　14至18歲未成年人違法可拘留

新修訂的《治安管理處罰法》將於2026年1月1日起實施，其中對行政拘留的執行年齡限制作出重要調整，違反治安管理行為的14至16周歲未成年人、70周歲以上長者可能會被執行行政拘留。



《治安管理處罰法》（2012年修正本）第21條規定，已滿14周歲不滿16周歲的；已滿16周歲不滿18周歲，初次違反治安管理的；70周歲以上的；懷孕或哺乳自己不滿一周歲嬰兒的違反治安管理行為人，可不執行行政拘留處罰。

新修訂的《治安管理處罰法》（2025年修訂）對前述規定作出調整，明確若行為「情節嚴重、影響惡劣」，或一年內2次以上違反治安管理，則不再豁免執行行政拘留。

最新修訂版《治安管理處罰法》。（視覺中國）

上海廣播電視台《看看新聞》報道，上海市公安局法制總隊何俊解讀指出，此舉旨在避免法律關護被濫用，體現「過罰相當」原則。例如未成年人一次毆打多人、造成惡劣傷勢或社會影響，即屬「情節嚴重」；老年人一年內兩次違反治安管理（如種植罌粟、毆打他人）也將面臨拘留。黑龍江、陜西等地此前均出現因年齡未執行拘留的案例，新法實施後將對此類行為形成有效約束。