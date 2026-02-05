出差遭老闆性侵後又遭網暴　崔麗麗：將對網暴者提起刑事自訴

國內首例「職場性侵獲工傷認定」案當事人崔麗麗，於周四（5日）發布影片，針對網上流傳的六大謠言進行澄清，並宣布將對涉嫌造謠、誹謗、侮辱她的網暴者提起刑事自訴。她強調：「我不能也不會消失，但謠言需要澄清給不明真相的人！」崔麗麗特別指出，自己從未進行任何直播帶貨。



崔麗麗在影片中表示，面對持續的網絡暴力，她選擇站出來反擊，將依法追究相關網暴者的刑事責任。此前，她已因職場性侵導致創傷後應激障礙（PTSD）被認定為工傷，並於2025年12月獲得「傷殘十級」鑒定結論，該結論已生效並提交法院，她相信很快將迎來勞動爭議案的開庭通知。

事件回溯至2023年9月23日，崔麗麗時任天津德科智控股份有限公司銷售總監，出差杭州期間參加商務宴請後醉酒，遭公司實際控制人王豪趁其失去意識實施強姦。2024年4月2日，王豪因強姦罪被判處有期徒刑4年，並賠償崔麗麗3000元（人民幣．下同），判決生效後未上訴。

同年4月18日，崔麗麗被公司以「未遵守請假制度、無故曠工」為由解除勞動合同。當日下午，她向天津市津南區人社局申請工傷認定。2024年12月2日，人社局作出《認定工傷決定書》，認定其遭受的傷害符合工傷範圍。公司不服提起行政訴訟，2025年7月16日津南區人民法院駁回公司訴求，8月判決生效。此案成為全國首例職場性侵致精神創傷獲工傷認定的案例。

在安定醫院等待就診的崔麗麗。（紅星新聞）

2025年3月24日，津南區勞動人事爭議仲裁委員會裁決公司繼續履行勞動合同，並支付停工留薪期工資、加班費等共計113萬餘元。公司不服提起訴訟。2025年9月23日，勞動爭議案開庭，因勞動能力鑒定結果尚未出爐而中止審理，等待鑒定結論後恢復。

2025年12月，天津市津南區勞動能力鑒定委員會出具《勞動能力鑒定結論書》，確認崔麗麗因2023年9月23日創傷性事件導致PTSD，傷殘等級為十級。由於公司未申請再次鑒定，該結論於12月29日前生效，崔麗麗已將其提交法院，期待案件盡快恢復審理並傳來開庭通知。

勞動能力鑒定結論書。（當事人提供）

職工工傷傷殘證。（當事人提供）

目前，公司僅支付崔麗麗2萬餘元流產假工資，其餘仲裁裁決金額尚未執行，勞動爭議案一審尚未結束，總賠償金額仍待法院最終判定。

崔麗麗的維權歷程引發民眾廣泛關注，她曾穿著事發當日襯衫（被稱為「血衣」或「戰袍」）出庭，並表示下次開庭仍將正大光明穿上，以見證正義。