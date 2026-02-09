點名張本智和參拜風波　中國軍網：日本軍國主義借偶像滲透青少年

中國軍網2月8日發表題為《他們的勾當——警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》的評論文章，點名多名日本體育與演藝界人士，包括張本智和、石川佳純及三笘薫，並指日本軍國主義勢力正透過文體與娛樂領域影響青少年。



文章指出，近日「Pokémon 拜鬼事件」、《名偵探柯南》與《我的英雄學院》聯動事件，再次提醒社會，日本軍國主義在文體領域，依然陰魂不散。

中國軍網認為，有關現象並非偶然。文中列舉多宗近年事件，包括2023年12月22日，日本團體The Rampage在電視節目中表演《SOLDIER LOVE》，舞蹈中的敬禮動作被指讓人聯想到納粹禮；2024年8月，桌球選手張本智和與石川佳純被指參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社；2024年10月，Snow Man在其專輯《RAYS》的音樂錄像中，出現刻有「岡村寧次」名字及「昭和15年」字樣的武士刀畫面；以及2025年11月27日，日本國腳三笘薫與小球員合影時，手持印有二戰期間最後投降的日本軍人小野田寬郎照片的圖片。

張本智和。（梁鵬威攝）

文章指出，小野田寬郎被視為「日本軍國主義幽靈」，上述事件反映日本右翼勢力在不同領域留下爭議痕跡。

中國軍網在文中點名，日本右翼勢力利用代際更迭導致的歷史記憶淡化，透過青少年日常接觸最頻繁的體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，以他們喜愛的形式灌輸經過美化歪曲的虛構歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶的代際傳承，為復活軍國主義埋下思想伏筆，打好社會基礎。

文章最後強調，所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透！