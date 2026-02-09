日本大選｜高市大贏勢必讓日本走向更危險的道路

日本眾議院選舉資料顯示，日本自民黨獲得316席位，超過了絕對多數（2/3）的310席位，遠超過半數的233席位。在此之前，自民黨席位最多的一次是1986年獲得300席。超過2/3席位，意味着自民黨可以單獨推動修憲，在議會可以為所欲為。即使法案在參議院否決，也可以在眾議院重新獲得通過。



這樣的結果並不意外。首先要知道，上台短短四個月，高市至少創下了3項紀錄。一是日本歷史上第一位女首相，二是從宣佈大選到正式選舉，只有16天，這是日本戰後間隔時間最短的大選。三是從擔任首相到解散眾議院舉行大選，高市刷新了日本的政治紀錄。

1月23日，高市在日本眾議院的開年首場會議上宣佈，將解散眾議院，重新進行大選。根據自民黨的計畫，大選於1月27日提名，2月8日進行投票和計票。高市還公開放話，如果執政聯盟未能贏得過半席位，她將立即辭職。

2026年1月19日，日本東京，首相高市早苗在官邸舉行記者會，宣布提前舉行大選。（Reuters）

更重要的是她的操作手段，通過對內煽動民粹，對外塑造強硬形象，並以台海問題、竹島問題等領土爭端轉移矛盾，高市一度贏得了70%左右的支持率，而這，是她敢於解散眾議院重新大選的底氣所在。

看民意上，在今年1月以前，高市的支持率在70%左右，在30歲以下選民中的支持率甚至高達90%。在涉台問題上，57%的受訪日本民眾表示支持高市的對台立場，反對者只佔37%左右。高市宣佈重新大選後，支持率雖然有所滑落，但仍然保持在60%上下。日本自民黨的支持率在30%左右，而日本公明黨組織的反對派聯盟，其支持率只有13%，不難看出，日本自民黨和維新會組成的執政聯盟擁有極大的民意優勢，疊加高市早苗的高人氣，反對派想翻盤幾乎沒有可能。

再看日本的國情，目前日本的發展困境有很多，人口衰退、物價飛漲、經濟萎靡不振、安全形勢惡化等，大多數日本民眾渴望一個強勢首相帶他們「渡過難關」，這就是高市早苗上台後支持率飆升的原因。說到這裏，高市陸續挑釁中俄等周邊國家，顯然別有用心。

2026年1月27日，日本東京有支持者們揮舞日本國旗，等待日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗在下月8日提前大選競選活動的第一天發表演說。(Reuters)

再看美國方面，高市早苗找准定位，很合特朗普的胃口。美國戰略收縮後，高市用實際行動，接替美國在印太地區的戰略角色，包括但不限於遏制中國、拉攏菲律賓挑動南海局勢等。日美同盟更被高市早苗定義為日本外交的原則。

對外強硬，先倨後恭，對美諂媚，借力打力，同時鼓動日本民眾爭取支持，最終一步步實現政治目的，高市的算計不可謂不深。

如今高市勝選且執政聯盟拿下三分之二席位，意味着什麼？會帶來什麼後果？

首先，高市一定會推動實現日本的再軍事化。包括發展國防工業，提高武器生產能力，進而打破出口限制，成為一個軍工出口大國；其次是日本自衛隊的現代化建設，包括提高日本軍費，引進美歐先進武器裝備，大力發展海上艦艇和遠程打擊能力等。甚至不排除拋棄「無核三原則」，謀求獲得核武器。

二是挑動地區衝突，有了一定的軍事能力後，日本很可能會在台海、南海、朝鮮半島生事，以「國家安全」為名介入地區衝突。日本近年來多次提出所謂的「先發制人」戰略，加入的「美日印澳四方對話」、美日菲同盟等，都是在為地區衝突做準備。而這是在美國逐步戰略收縮之際，日本有意發揮自身的作用，接手美國留下的戰略遺產，日本想拿「印太地區」的主導權。

這次日本選舉的結果，或許顯示了日本未來更加民粹化的風險。(Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

三是日本更加民粹化的風險。事實上，不是日本社會整體向極右翼轉變，不是高市鼓動民粹化的傾向，這次日本眾議院選舉，不可能是這樣一個結果。日本中左翼正在沉淪，極右翼、民粹化大行其道。一個從未真正反省侵略歷史的國家，越來越民粹化極端化的民意，對世界來說，也是很危險的。

高市早苗不容小覷，她敢豪賭舉行「突襲式」大選，選舉又取得「碾壓式」成功，充分說明了她過人的手腕、膽量以及賭性。但政治有時就是豪賭，但治理一個國家，不能永遠依靠賭桌上的運氣。這次選舉結果，大概率會讓這些日本極右翼更加瘋狂。但欲要使其滅亡，必先使其瘋狂。