國共論壇重啟即見政策回音　賴清德「拚台美」反成對照組

久違10年的國共智庫論壇2月3日在北京重啟，會後端出5大面向、15項共同意見，次日大陸文旅部旋即宣布「近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊」。這種時間差極短的「政策回音」，讓國共溝通平台在台灣輿論上立刻有了可被感知的重量，不是過往抽象的「春暖花開」，而是民眾聽得懂、旅遊業界算得出、地方政府接得住算盤的具體措施。



也正因如此，賴清德同一時段在台灣的「唯美」是好，反而顯得有些用力過猛。賴清德2月3日高調擴論「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），把供應鏈安全、第三國合作、無人機、AI供應鏈等議題全部拉進來，並宣示經濟安全、創新經濟、繁榮未來等三大戰略方向。這套論述熟悉得近乎民進黨制式說帖，即把台灣對美合作包裝成唯一出路，把兩岸互動等同風險，將台灣的政治安全與經貿路線綁成同一道命題。

2月3日，由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇在北京舉行。圖為國台辦主任宋濤在開幕式上致辭。（新華社）

問題在於，民進黨這套「向美示好」的老劇本，在美國總統特朗普的第二任期環境裡，越發像一場高風險投資。特朗普式的對外經貿思維，核心從來不是價值共同體，而是即期利益、可量化交換與隨時翻桌的談判優勢。台灣即使把話說得再漂亮，終究要回到「能拿什麼換什麼」的帳上。當賴清德一面對內強化跟美國綁緊，另一方面又必須承受市場、關稅、投資條件、產業移轉等具體代價時，台灣選民對政府承諾的耐心自然會下降，對兩岸與各方風險如何才能「降溫」的渴望反而會上升。

然而，這也正是台灣回應東西向發展抉擇的弔詭之處，當賴清德主觀上想把台美經貿敘事塑造成「對抗」國共平台的更高段位，但在客觀效果上，卻可能替國共溝通提供意想不到的「助力」。因為這兩條路線一對比，台灣民眾看到的就不是哪個比較「正確」，而是哪個比較「有用」。國共論壇一落幕，北京就端出上海赴金馬的政策，反過來，台美對話即使簽了宣言、畫了藍圖大餅，也難在短期內讓一般民眾直接感受到口袋變厚或風險變小。

尤其，民進黨近年來積極防杜北京勢力滲透台灣，築起方方面面的防火牆，殊不知牆築得越高，反之的替代通道才越顯眼。當官方機制不動、僵局難解，政黨平台就更容易被包裝成唯一能動能開的門。蕭旭岑如今把上海赴金馬政策解讀為國共「互信平台」的成果，這句話的傳播力，並不在於它是否完整描述北京決策，而在於符合了台灣社會此刻的心理需求——希望有一條路能讓兩岸緊張不要再單向升高。

2月4日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在北京會見國民黨副主席蕭旭岑率領的國共兩黨智庫論壇台方代表。 （新華社）

綜觀兩岸接下來中短期發展走勢，重點恐怕還不是問「會不會更好」，而是到底「能不能可控」，例如北京繼續用小步快跑、逆行的方式釋放訊號，包含擴大離島旅遊、恢復部分航點或特定族群交流等等，讓「有感」先於「大談」。國民黨一廂則嘗試把智庫平台做成定期化，甚至為更高層互動鋪墊，國共關係能否與多大程度修好，是接下來能否成就影響兩岸關係走向新常態的關鍵。

其中最值得留意的是，北京這次把旅遊放在前面，政治訊號其實很清楚，先讓市場與地方先動起來，讓人流帶動服務業與地方財政的期待，進而在台灣內部形成「想恢復」的社會壓力。對台灣而言，這種壓力自然不必然等同被迫讓步，但至少會逼迫民進黨政府在安全與民生之間做出說明。當賴清德只能用抽象風險回應具體利益時，相應的說服成本就會上升，而說服成本上升，反過來會讓國共論壇所代表的「溝通派」更有市場。

是以，國共論壇重啟的真正意義，不在15項共同意見本身，而在它重新把「兩岸可以談、也有人在談」這件事帶回現實。北京用政策回應把球做實，國民黨用「互信平台」把故事講圓，民進黨則用「台美戰略」把另一套故事講大。兩岸接下來一段時間，恐怕就是這兩條路線的競逐—— 一套訴諸安全與價值，一套訴諸民生與有感，誰能把敘事變成實質結果，誰就更能影響台灣社會對風險的容忍度，也更能塑造兩岸互動的節奏。

換句話說，賴清德選在國共論壇重啟之際「大秀台美」，本意像是在互別苗頭，但在特朗普利己多變的框架下，台灣越押越深、越像被放在烤爐上測試耐受度。相較之下，北京以旅遊為切口的即期回應，反而把國共平台襯托成一股可帶來暖流、且成本看似更低的選項。這種對比未必代表台灣就會走回頭路，卻很可能讓兩岸在短中期出現更多「小步修補」的空間。