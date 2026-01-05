乘客相機遺網約車　司機收錢拒還再索2000元　平台封號兼賠付獲讚

有北京乘客反映，近日乘坐「曹操出行」網約車，不慎將大疆Pocket3相機遺落在車內，但司機拒不歸還，更向她索要2000元（人民幣，下同）。

1月4日，曹操出行客服回應稱，平台已將司機永久封禁，並先賠付乘客的損失，同時與乘客共同報警，依法追責。



《正在新聞》報道，付女士反映，1月1日乘坐「曹操出行」網約車後，發現價值3000多元的大疆Pocket3相機丟失。她與司機聯繫得知遺落在車上，雙方加微信後，她立即向司機轉賬50元，並承諾對方送回相機後再付50元，但司機收款後將她拉入黑名單。

付女士向平台投訴後，司機主動聯繫她，並稱因為被投訴，平台賬號受限制、信譽分下降、無法接單，要求她賠償「精神損失費、誤工費、名譽損失」2000元。司機表示，對相機「沒有保管義務」，若付女士不在規定時間內賠償，就會丟棄相機。

司機要求付女士「賠償」2000元才會送回相機。（正在新聞）

1月4日，曹操出行客服人員回應稱，平台已於1月2日永久封禁涉事司機賬號，也多次要求司機歸還物品。司機及乘客所在城市的工作人員已墊付一筆錢給司機，讓他盡快將相機送回，但司機收款後將工作人員拉入黑名單，明確拒絕配合。

客服表示，平台將與乘客共同報警，依法追責；同時承諾為司機的行為兜底，平台先賠付乘客的損失，避免乘客繼續耗費時間與精力。

付女士的網約車訂單紀錄。（正在新聞）

網民睇法：

真有這樣的人？？？不可思議

可以給你來回車費和耽誤時間的錢，開口要幾千，太壞了

這司機是把自己的路弄窄了，弄不好就全網封殺，沒有大平台你就不用跑網約車了。

即使乘客一分錢不給你也不能非法占有人家的東西的 違法的都不懂嗎？

曹操出行這波兜底操作挺圈粉的，主動墊付損失還幫乘客報警，對比某些平台甩鍋式處理態度，這才是負責任的企業該有的樣子，能留住用戶的心

他是想錢想瘋了吧，拉黑乘客拉黑墊付的城市工作人員，腦子裏想什麽呢

