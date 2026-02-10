冬奧｜特朗普痛斥美滑雪名將　谷愛凌：很遺憾，完全違背奧運初衷

日前，美國冬奧會代表團選手赫斯（Hunter Hess）稱，代表美國參賽情緒複雜，不認同美國國內發生的事情。對此，美國總統特朗普2月8日在社交平台上回擊稱赫斯是「真正的失敗者」。



9日，中國滑雪選手谷愛凌表態稱，搶走奧運會風頭的竟然是這麼與奧運會的精神毫不相關的事情，並表示這完全違背了奧運會的初衷。



特朗普怒批運動員是「真正的失敗者」

據英國《衛報》、美國廣播公司（ABC）等報道稱，2月6日，美國自由式滑雪老將赫斯在冬奧會開幕式前的一場新聞發布會上，談及美國移民與海關執法局近期因暴力執法引發的關注時表示，當下代表美國參加冬奧會讓自己「情緒複雜」，並坦言「有些艱難」，並強調「身披國旗並不代表我認同美國國內發生的事情」。

美國自由式滑雪老將赫斯。（Getty）

美國總統特朗普8日對此作出回應，指責赫斯是「真正的失敗者」，並對其在發布會上的言論表示不滿。特朗普在其社交媒體上發文稱，「如果是這樣，他就不該參加國家隊選拔，很遺憾他進了隊。很難為這樣的人加油」。

美國明尼蘇達州1月24日發生ICE執法人員槍殺一名男子後，當地大批民眾舉行悼念活動。（Reuters）

2026年1月19日，美國華盛頓特區，圖為特朗普接受路透社訪問。（Reuters）

谷愛凌不點名批特朗普言論

特朗普大罵赫斯一事引發廣泛關注，據英國《衛報》報道，在周一（9日）奪得自由式滑雪坡面障礙技巧賽銀牌後，代表中國參賽的選手谷愛凌透露，她已與同樣身處輿論漩渦的運動員赫斯取得聯繫。赫斯向她表示，她是少數能理解自己目前處境的人之一。

2026年米蘭冬奧會，自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽2月7日在利維尼奧雪上公園舉行。圖為中國選手谷愛凌。（REUTERS/Gonzalo Fuentes）

「作為也曾經歷過輿論風波的人，我真的很為運動員感到難過，」谷愛凌說。因出生於美國但選擇代表中國出戰，谷愛凌一度成為焦點人物。

谷愛凌將赫斯面臨的局面形容為一場「注定失敗的媒體戰」。她感嘆這類爭議不僅可能分散運動員的專注力，更會掩蓋冬季運動盛會本身應有的光彩。

谷愛凌出戰米蘭冬奧。（@青蛙公主愛凌）

此外，谷愛凌還表示，「我很遺憾，搶走奧運會風頭的竟然是這麼與奧運會的精神毫不相關的事情。這真的與奧運會的宗旨背道而馳。」

她進一步強調「體育的意義在於將人們凝聚在一起。它是少數幾種世界共通的語言之一，連接著人的身體、精神、競爭意識以及突破極限的能力——尤其是在我們這項運動中，挑戰的正是人類可能的邊界。這難道不美好嗎？」