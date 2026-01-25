再披中國戰袍出戰米蘭冬奧 谷愛凌回應質疑：並非出於經濟因素
撰文：林芷瑩
出版：更新：
谷愛凌將代表中國隊參加2月在意大利舉行的冬奧會，她近日受訪時稱，代表中國參賽一直都是她的計劃，強調這一決定並非出於經濟因素。
谷愛凌接受美國傳媒訪問時表示，代表中國參賽一直都是她的計劃。她認為，自由式滑雪運動在中國發展較晚、參與人數有限，她希望通過自身努力激勵更多人，尤其是女孩參與這項運動。
谷愛凌強調，她從未考慮過為中國企業代言是為了有更多收入，並表示「我很高興這項運動現在有足夠的資金，讓人們會把這看做一個需要考慮的因素」。
1月23日上午，國家體育總局冬季運動管理中心公示了參加米蘭-科爾蒂納科冬奧會的運動員名單。谷愛凌將代表中國隊參加自由式滑雪U型場地、大跳台和坡面障礙技巧（兼項）項目，是中國本屆冬奧會代表團中唯一兼項運動員。
公開資料顯示，谷愛凌2003年9月出生於美國加利福尼亞州，在三藩市長大，母親是中國人。2019年6月，谷愛凌宣布將國籍改為中國，代表中國隊出戰北京冬季奧運會，獲得2金1銀佳績。
