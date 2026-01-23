谷愛凌米蘭冬奧再為中國披甲上陣 傷癒復出曾連奪三冠
1月23日，國家體育總局冬季運動管理中心公示的米蘭冬奧會參賽名單顯示，谷愛凌將代表中國隊參加自由式滑雪U型場地、大跳台和坡面障礙技巧（兼項）項目，是中國本屆冬奧會代表團中唯一兼項運動員。
曾在北京冬奧會收穫2金1銀 谷愛凌代表中國再戰冬奧
國家體育總局冬季運動管理中心周五（1月23日）在官網公示了中國隊參加2026年米蘭冬奧會的124名運動員名單，谷愛凌、蘇翊鳴、隋文靜、徐夢桃等冬奧冠軍在列，另一冬奧冠軍劉少林落選。
今年23歲的谷愛凌是中國本屆冬奧會代表團中唯一兼項運動員，她將繼續出戰自由式滑雪女子U型場地技巧、大跳台和坡面障礙技巧三個項目。
北京冬奧會上，谷愛凌獲自由式滑雪大跳台和自由式滑雪U型場地技巧項目兩面金牌，並在自由式滑雪坡面障礙技巧項目獲得一面銀牌。
傷癒復出連奪三冠 谷愛凌再登《TIME》封面推廣滑雪運動
公開資料顯示，谷愛凌曾因傷病在2024-25賽季後期休戰，2025-26賽季傷癒後復出。2025年11月，谷愛凌重返賽場，她在自由式滑雪世界盃斯圖拜站坡面障礙技巧賽止步資格賽。
2025年12月，谷愛凌在雪盟滑雪聯賽U型場地技巧賽中收穫賽季首冠，之後她在自由式滑雪U型場地技巧世界盃崇禮雲頂站達成該站三連冠。
2026年1月17日，谷愛凌在自由式滑雪世界盃瑞士萊克斯站坡面障礙技巧決賽中以85.13分奪冠，收穫個人第20個世界盃冠軍，同時鎖定米蘭冬奧會該項目資格。
米蘭冬奧運將於今年2月6日至2月22日進行，約有2900名運動員參賽，將爭奪116個小項的金牌。
據《新浪體育》報道，米蘭冬奧會開幕在即，谷愛凌再次登上《TIME》雜誌。谷愛凌在接受專訪時表示：「我從事滑雪運動的目標始終如一，就是讓這項運動觸及全球更多年輕人，尤其是女孩。」
