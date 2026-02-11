習近平北京考察慰問快遞員等基層　向全國人民及港澳台同胞拜年

新春將至，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平周一（2月9日）及周二（10日）在北京考察，深入科創園區、養老服務街區、新春市集等，探望慰問基層幹部群眾，當中包括親切慰問幾名快遞小哥。他並向全國各族人民和香港、澳門、台灣同胞、以及海外僑胞拜年。



9日上午，習近平來到位於北京亦莊的國家信創園。（新華社）

參訪國家信創園 與科研人員交流

9日上午，習近平來到位於北京亦莊的國家信創園，詳細了解資訊科技創新應用等情況，仔細察看人工智慧、機器人等科技創新成果展示，頻頻同科研人員及科技企業負責人代表交流。他說，今天來這裏現場學習，很開眼界，看了之後對國家科技創新更有信心。他強調，建立社會主義現代化強國，關鍵在於科技自立自強，北京要發揮自身優勢，在這方面更大貢獻。他勉勵廣大科技工作者厚植報國情懷，發揚奮鬥精神，在中國式現代化征程上建功立業。

到養老服務街區 詢問食堂服務狀況

位於西城區北草廠胡同的「吾老·新街」養老服務街區，近年來推動無障礙和適老化改造，為老年人提供多元化養老服務。10日上午，習近平來到這裡，走進新街口街道父母食堂，察看菜式、價格和用餐環境，仔細詢問食堂進行養老助餐服務狀況。見到在該處休息的3名快遞小哥，習近平關切詢問他們的工作和生活。

習近平關切詢問他們跑快遞多久了、工作累不累、收入怎麼樣、春節回不回家，為他們付出的辛勞和作出的貢獻點讚。習近平說，你們滿足千家萬戶需求，城市運轉離不開他們，希望你們都能夠生活得好、工作得好。習近平強調，各級黨委和政府一定要關心新就業群體，為他們的生活、工作、學習提供好服務。

圖為2026年2月10日，習近平來到北京市西城區考察，在銀齡老人公寓與老人家們交流。（新華社圖片）

訪銀齡老人公寓 察看步行街區

在銀齡老人公寓，習近平詳細了解老人健康檢查、復健訓練、日常起居照顧等情況。大廳裡，一些老人正在寫春聯和福字，習近平來到他們中間，欣賞他們的創作，勉勵他們老騸伏櫪、老有所為，祝他們健康長壽、春節快樂。

東城區隆福寺街區透過風貌保護與更新改造，打造成為多業態步行街區。習近平察看街區風貌，聽取都市更新狀況介紹。他走進一家稻香村糕點店，了解糕點品類和特色，觀看糕點現場製作，希望店主把這一北京老字號傳承發展好。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京考察並探望慰問基層幹部群眾，向全國各族人民和香港同胞、澳門同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年。（央視截圖）

現身新春市集與群眾交流 幾份食品和文創產品

正值農曆小年，隆福大樓前，新春市集吸引了大批市民和遊客。習近平饒有興致察看各式年貨攤位，與現場群眾親切交流。他愉快地向大家講起年少時多次到隆福寺的情景，還購買了幾份特色食品和文創產品。

街上，京西太平鼓表演歡快熱鬧。看到總書記來了，現場群眾熱情歡呼問好。習近平向北京市民、向全國各族人民拜年。他說，今天是北方的「小年」，他特地來和大家一起「過小年，迎新年」。看到現場熙熙攘攘、喜氣洋洋，年味很濃、年貨充足，感到很高興。

期間聽取北京市委會和市政府工作報告

考察期間，習近平聽取北京市委會和市政府工作報告，對北京各項工作所取得的成績給予肯定。習近平指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。北京要深入貫徹黨的二十屆四中全會精神，落實黨中央確定的城市戰略定位，精準務實推動經濟社會發展，確保率先基本實現社會主義現代化取得決定性進展，努力在全國發揮示範作用。

稱北京須以首善標準推進城市治理 提升城市公共安全水準

習近平指出，北京建設國際一流的和諧宜居之都，必須以首善標準推進城市治理。要加強城鄉基層防災減災救災及應變能力建設，不斷提升城市公共安全水準。堅持人民城市理念，著力健全基本公共服務體系，善用「接訴即辦」等機制，紮實解決民眾急難愁盼問題。鞏固大氣、水、土壤環境治理成效，推動新污染物治理與生活垃圾分類處置，打造綠色低碳的宜居家園。堅持黨建引領，強化科技賦能，讓城市治理更有效率、更精細。

習近平強調，必須以更高標準和更實舉措推進全面從嚴治黨。突顯抓好黨的政治建設，鍛造過硬的政治能力。嚴把選人用人關口，選優配強各級領導班子。加強學習培訓，全面提升幹部隊伍的現代化建設本領。引導黨員幹部建立並實踐正確政績觀，努力創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的績效。持續深化正風肅紀反腐，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件，努力營造風清氣正的政治生態。