李強江西贛州調研　稱要合理開發稀土資源

中共中央政治局常委、國務院總理李強2月9日至10日在江西贛州調研，考察了中國科學院贛江創新研究院和有關稀土企業，並看望慰問基層幹部群眾，向大家致以新春祝福。李強表示，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的重要價值日益突顯，要合理開發稀土資源，加強統籌規劃，優化產業佈局，健全回收體系，提高節約集約利用水平。



圖為2026年2月10日，李強在江西贛州富爾特電子股份有限公司調研。（新華社圖片）

考察期間，李強了解稀土領域科研進展和成果轉化情況，參觀生產線和產品，與企業、科研機構負責人座談。李強強調，要聚焦基礎研究、應用研究，積極推進關鍵核心技術攻關，努力打造稀土科技創新高地。要促進產學研用深度融合，拓展稀土科技在新能源、新材料等領域的應用，推動全產業鏈協同聯動、暢通循環，不斷提升稀土產業發展質量和效益。

另外，李強曾到訪瑞金市葉坪鎮朱坊村、洋溪村，走進紅軍後代、老黨員家中，同他們圍坐交談，仔細詢問家庭收入、子女就業、就醫報銷等情況，並向當地幹部詳細了解農村社保、發展集體經濟、困難群眾幫扶等工作，又指習近平總書記十分掛念老區人民。

圖為2026年2月10日，李強在江西瑞金市葉坪鎮朱坊村看望慰問紅軍後代、退伍軍人郭世訓。（新華社圖片）

李強也前往葉坪革命舊址群，瞻仰中華蘇維埃第一次全國代表大會會址、中共蘇區中央局舊址，聽取紅色資源保護利用等介紹。李強說，無論是革命戰爭年代或改革開放新時期，老區人民都做出了巨大貢獻，讓老區發展得更好、群眾的生活更幸福是大家共同的心願。