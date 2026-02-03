李強考察山東：地方政府編制十五五規劃要實事求是　不要貪大求全

《新華社》報道，國務院總理李強星期一（2月2日）在經濟大省山東調研，強調各地堅持遠近結合，抓好開局起步，靠前發力實施各項政策，堅決把中共中央各項決策部署落實到位，更加紮實有效地促發展惠民生增後勁。



2月2日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在濟南二機床集團有限公司調研。（新華社）

調研期間，李強主持召開省市縣鄉四級政府負責同志代表座談會，聽取對《政府工作報告》和《「十五五」規劃綱要（草案）》兩個徵求意見稿及政府工作的意見建議。

李強強調，去年中國經濟在應對沖擊中實現新的發展，展現出強大韌性和活力，今年我們要繼續堅定信心、克難奮進，確保「十五五」開好局、起好步。各級政府要按照黨中央決策部署，狠抓落實、主動作為，發揮各地特色優勢，努力培育新的增長點，推動各項工作盡快落地見效。

李強強調，要進一步強化服務意識，持續提升政務效能，落實各項惠企政策，解決好企業關切和訴求。要圍繞推動高質量發展，結合「十五五」規劃的編製和實施，深入謀劃一批重大舉措、重大項目，在因地制宜發展新質生產力、做強國內大循環、促進居民就業增收等重點領域取得更大進展，為未來發展夯實基礎、積聚動能。

調研期間，李強主持召開省市縣鄉四級政府負責同志代表座談會。（新華社）

李強強調，地方政府編製「十五五」規劃要堅持實事求是，注重系統集成，特別是基層的專項規劃編製要堅持少而精，不要貪大求全。