賴清德賀高市早苗　國台辦：罔顧日本殖民罪行　諂媚之姿令人不齒

日本首相高市早苗2月8日帶領自民黨在眾議院選舉中取得大勝，賴清德第一時間祝賀她勝選。2月11日，國務院台辦舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，賴清德當局罔顧日本在殖民統治時期犯下的滔天罪行，藉機散佈媚日謬論，貼靠與諂媚之姿令人不齒。



2月11日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。（新華社）

新聞發佈會上，針對賴清德向高市早苗表達祝賀一事，朱鳳蓮應詢指出，外交部已經就日本眾議院選舉表明了立場。

朱鳳蓮表示，要求日方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則，並批評賴清德當局罔顧日本在殖民台灣期間犯下的滔天罪行，借機散布媚日謬論，貼靠諂媚之姿令人不齒。

本月8日，由高市早苗領導的自民黨取得大勝後，賴清德在社交平台X發文恭賀。他表示，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市早苗領導力與願景的信任與期待。他還說，希望與高市早苗合作，使台灣和日本持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。

中國外交部在2月9日對此回應表示，中方對日政策不會被單一選舉結果左右，敦促高市早苗撤回涉台言論。