大連海鷗被竹籤刺穿身體　遊客呼籲文明投餵：竹籤會造成致命危害

有遊客反映，近日在大連遊玩時接連發現兩隻海鷗被竹籤刺穿身體，令人觸目驚心，並提到海鷗會直接吞食，竹籤會造成致命危害，呼籲大家不要用竹籤插食物投餵。



《極目新聞》報道，花女士介紹，10月10日，她們一家參觀完大連自然博物館後，走到博物館後方的廣場，該處有不少海鷗聚集，其中一隻身上插着竹籤的海鷗特別顯眼，牠會走近人類乞討食物，還不時用嘴巴去摩擦胸口的竹籤，想將竹籤拔出來。

海鷗被竹籤刺穿身體。（極目新聞）

海鷗被竹籤刺穿頭頂。（極目新聞）

花女士原本想抓住受傷的海鷗送到動物園或野生動物救助中心，但她每次走近後，海鷗還是會跳開。最後她們離開廣場時，發現海面上還漂著一隻竹籤從頸部穿出來的海鷗，「總共就去了一個喂海鷗的點，竟然看到兩隻被竹籤子傷害的海鷗，真的很震撼！」。

花女士稱，海鷗膽大不怕人，敢從人的手上叼食物，很多遊客會特地跑來投喂拍照，但海鷗進食時並非啄食，而是直接吞食，當有人用竹籤串起食物投餵時，牠們會將食物和竹籤一口吞食，竹籤會造成致命危害。

竹籤穿過海鷗頸部。（極目新聞）

她表示，有些人為了增加海鷗的搶食難度延長拍照時間，甚至特意將香腸之類的食物串在竹籤底部，進一步提高了傷害海鷗的可能性，最後竹籤穿破海鷗腹部，鳥就離死不遠了。

花女士呼籲，大眾最好不要投喂海鷗，牠們屬於野生動物，不該被人類過多打擾；若堅持要投餵，一定要去除塑膠外包裝，更不能用竹籤，希望大家都能多多愛護野生動物。

10月13日，大連市自然資源局工作人員稱，遊客若發現受傷海鷗，可及時撥打該局電話，當局可派人前往現場救助；對於遊客不文明投喂的現象，可向文旅部門反映。