前海15%企業所得稅紅利續至2027年底　企業：每年節省百萬

前海深港現代服務業合作區的企業所得稅優惠將延續至2027年底。內地財政部及稅務總局於近日印發《關於延續實施前海深港現代服務業合作區企業所得稅優惠政策的通知》（財稅〔2026〕3號），將符合條件的企業減按15%徵收企業所得稅政策，延長至2027年12月31日。此項自2014年落地、被港商視為「重大利好」的稅務優惠，在2025年底到期前再度延續三年，此舉體現國家對前海開發開放的高度重視，有助穩定企業預期，支撐現代服務業發展。



前海現行企業所得稅優惠政策原依據財稅〔2021〕30號及財稅〔2024〕13號文件，執行期限原至2025年12月31日。隨著財稅〔2026〕3號文出台，優惠期獲延長兩年，至2027年底屆滿。

前海是國家改革開放重要平台，被賦予「一平台一樞紐一引領區一高地」戰略定位，15%企業所得稅政策實施逾十年，當局形容政策有效吸引優質企業進駐，促進現代物流、資訊服務、科技服務、文化創意、商務服務等現代服務業快速發展，對推動產業結構升級、增強區域競爭力發揮積極作用，並有力服務了香港經濟社會發展，得到香港各界的高度評價和充分肯定。

前海深港青年夢工廠。（深圳發佈）

紮根前海的企業對此反應正面。深圳晝望科技有限公司財務負責人表示：「前海15%的企業所得稅優惠政策，每年可為我們節省約100萬（人民幣）企業所得稅。」該負責人形容，這項優惠「對我們幫助特別大——減免的稅金大部份用於員工培訓、系統化建設及業務開拓方面，幫助公司提升整體運營效率及業務發展。因此，這次稅收優惠政策延期，對公司來說是重大利好。」據悉，該公司2023年營運之初便選址前海，正是看重前海的優惠政策與產業集聚效應，以吸納更多企業與人才。

近年來，前海持續在深港融合層面發力。今年1月，前海發布《前海建設深港深度融合發展引領區2026年行動方案》，圍繞規則銜接、產業協同、民生融通三大方向，提出21項重點任務及56條具體措施，包括聯合香港透過「監管沙盒」測試民生金融與跨境創新項目、推動制定前海參與北部都會區建設工作方案，以及從就業、創業、生活等層面支持香港青年發展。港府回應指，《行動方案》對推動兩地規則銜接、機制對接有重大意義，各政策局正積極研究措施，支持前海先行先試。

2025年8月12日，廣東深圳，從大南山頂俯瞰深圳灣超級總部基地、前海灣和蛇口國際海洋城。（CFP）

在金融領域，前海2025年亦取得突破。當年新增富邦銀行（香港）深圳分行、高華證券深圳分公司等7家重點持牌金融機構，佔全市增量六成；年內落地4檔險資基金項目，總規模478億元，佔全市新增九成；私募股權投資基金及創投基金數量則佔全市新增三成。前海深港國際金融城已入駐518家金融機構，港外資佔比近三成。

2021年9月，國務院發佈《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（簡稱《前海方案》）；2023年12月發佈《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》（簡稱《前海規劃》）。

此次政策延期是貫徹落實中央經濟工作會議精神以及《前海方案》《前海規劃》的重要舉措，體現了國家對前海開發開放的高度重視與持續支持，有利於穩定企業預期和信心，吸引更多優質資源集聚，支撐前海現代服務業發展，持續打造一流營商環境，推動前海在更高起點上實現高品質發展，為構建開放型經濟新體制和深港合作新模式注入新動能。