易煉紅多名家人被查　兒子名列官場｢七公子｣　內地開展超常規反腐

年關將至，中國官方星期二（2月10日）再度宣佈重磅「打虎」消息，曾在江西、浙江擔任過「一把手」的全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅，涉嫌嚴重違紀違法接受調查。



前江西、浙江省委書記易煉紅被查。（證券時報網）

易煉紅出事的消息，在中國境外輿論場已發酵一段時日；而關於他「不穩」的說法，一年前也曾在坊間流傳，原以為這位愛吟清廉詩的正部級高幹已經平安落地，沒想到還是落馬了。

1959年出生的易煉紅是湖南漣源人，做過知青，當過大學教師，從政後曾長期在湖南耕耘，2004年出任中共岳陽市委書記，2011年升任湖南省委常委，出任湖南省委秘書長，成為時任湖南省委書記周強的大秘，2013年成為長沙市委書記。

易煉紅在2017年進入跨省躍升快車道，先是出任遼寧省委常委、瀋陽市委書記，之後兼任遼寧省委副書記；2018年他再度南下，出任江西省委副書記、省長，2021年擔任江西省委書記。2022年中共二十大後，易煉紅接替晉升為中共政治局委員、出任重慶市委書記的袁家軍，主政被譽為「民營經濟高地」的浙江。

不過，他在浙江的時間並不長，2024年11月，年滿65歲不久的易煉紅便從實權崗位退下，到全國人大擔任財政經濟委員會副主任委員。

易煉紅的動向在去年一度引發議論。當時中共湖北省委原書記蔣超良、山西省時任省長金湘軍相繼落馬，這兩人與易煉紅在仕途上幾乎沒有交集，共同點在於三人都是湖南籍。去年4月，原本掌管幹部升遷的政治局委員兼中組部部長李幹傑調任統戰部部長，李幹傑恰好也是湖南籍，中共官場上湖南籍幹部的動向一時引起關注。

易煉紅具體犯了什麼事，官方通報並未具體說明，但從中國媒體的報道看，易煉紅很可能陷入「家族式腐敗」，是典型的「一人得道，雞犬升天」。

有微博網民指，2月3日的央視《新聞聯播》，易煉紅還在鏡頭中出現。

據《經濟觀察報》披露，易煉紅上周六（7日）在長沙被帶走調查，多名家人也一併被查。知情者指，在主政長沙期間，「易煉紅就大肆提拔親信，放縱家人，同時排斥同僚，打擊異己」。

報道還提到，隨着易煉紅仕途變遷，他的家族成員中有不少人跟着他在各地攬財；他身邊也經常圍着一些商人，上個月被帶走調查的湖南知名房地產商肖玉軍就是易煉紅相熟的漣源老鄉。

財新網的報道也印證，易煉紅主政浙江時，在親屬管教方面有些議論；有些說法還稱，他的親屬疑似在某中字頭知名券商任職。

易煉紅的落馬，也讓輿論再度聚焦他的兒子易世威。《經濟觀察報》引述湖南政商界人士透露，易世威為人張揚高調，被稱作湖南官場「七公子」之一，利用父親的影響力獲取項目，輕鬆從項目中獲得巨額獎金，動輒超過千萬元人民幣。

諷刺的是，這位文采頗佳、多年來筆耕不輟的官員，在主政地方時表忠誠、倡清廉，樣樣不落。在擔任長沙市委書記時，他曾修改古詩，以「一官來此幾經春，不愧蒼天不負民；神道有靈應識我，去時還似來時清」，表達清廉心志。在浙江任職時，他更是時不時把曾經主政浙江的中共總書記習近平以及維護核心掛在嘴邊，但這些最終都沒能成為他的「護身符」。

易煉紅的落馬，意味着2026年開年短短40天左右，已有12名中管幹部官宣被審查調查，遠超去年同期。易煉紅也成為繼中共內蒙古自治區原黨委書記孫紹騁、應急管理部部長王祥喜之後，今年落馬的第三名正部級官員。而這還不包括上月底落馬的兩名軍方「大老虎」——中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，以及已經缺席多個重要會議、仕途凶多吉少的中共政治局委員馬興瑞。

新年伊始便如此高強度地反腐，即便對高層級、有「紅二代」背景的高幹，也毫不手軟，說明中共高層提出的「以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨」不是一句空話。這種超常規的反腐節奏，除了是一場廉政風暴，也是一場圍繞高幹梯隊佈局的前奏。

中共二十一大即將在明年秋天召開，省級領導班子、中央部委以及掌握「槍桿子」的核心軍事部門，都會迎來大規模人事調整。在這個權力重組的關鍵政治窗口，紀檢工作為二十一大做組織準備的色彩將更加突出，接班梯隊的政治忠誠度須要全面檢驗，政治面貌模糊或陽奉陰違的「兩面人」得剔除，任何可能影響高層人事佈局的隱形利益團體須要瓦解。

在二十屆中央委員已有24人被查、政治局委員有至少兩人落馬背景下，換屆前的紀律與政治審查預計將會更加嚴苛，而開年這場席捲地方黨政、中央部委和軍隊的雷霆反腐，相信只是開端。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

