有現場影片！中國完成首次火箭芯一級箭體海上打撈回收任務

中國載人航天工程辦公室消息，2月11日，在長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗中，火箭完成低空演示驗證飛行並在海上安全濺落。



今天（13日），海上搜索回收分隊完成火箭一級箭體打撈回收任務。這是中國首次在海上實施運載火箭搜索回收任務，對推進運載火箭可重複使用技術發展有重要意義。



中國完成首次火箭芯一級箭體海上打撈回收任務。（央視新聞）

此次參試的長征十號運載火箭，主要用於載人月球探測任務，兼顧近地空間站運營，其統籌研製的長征十號甲火箭一子級箭體具備可重複使用能力。

據悉，長征十號系列是中國自主研製的新一代載人運載火箭，採用雙助推器三級構型，將在載人登月任務中承擔夢舟Y載人飛船、攬月月面着陸器發射任務。

其中，長征十號甲是衍生出的一子級可重複使用型號，主要用於近地軌道飛行任務。本次試驗中，長征十號甲一子級成功完成返回段飛行和受控濺落，為後續開展全剖面飛行、實現海上網系回收（無着陸腿、柵格舵控制）奠定基礎。

此前有網民質疑這次回收並未落在回收海上平台上，而是濺落在了平台附近海域，是任務失敗了。

對此，內地多家媒體報道，央視總台旗下新媒體帳號玉淵譚天介紹，參與發射任務的內部人士表示，此次試驗的預定理論落點本來就不是平台，而是考慮回收成本等要素，特意設計在了網系回收海上平台附近海域。這展示了中國回收技術的精度，未來可實現精確操控火箭箭體落點。