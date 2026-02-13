中國駐日大使：兩國關係邦交正常化以來最嚴峻　責任完全在日方

中日關係低迷，近日，中國駐日本大使吳江浩表示，當前兩國關係陷入邦交正常化以來最為嚴峻困難的局面，而責任完全在日方。



據中國駐日本大使館官方微信公眾號消息，周二（10日），中國駐日大使館舉辦2026年新春招待會，吳江浩與旅日的中國僑民、中資機構、留日學人代表等400多人共迎新春。

去年11月，日本首相高市早苗在國會答詢提出「台灣有事論」，中日關係隨即陷入緊張。吳江浩表示，當前中日關係陷入邦交正常化以來最為嚴峻困難的局面，責任完全在日方。台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉，中方捍衛自身領土主權的立場和態度是堅定的，沒有任何事情比這更加重大。

吳江浩又指，在二戰後的80年來，日本右翼勢力一直鼓吹成為「正常化國家」，這對周邊鄰國和亞洲和平穩定意味著什麼，值得所有人深思。他並強調，中國有足夠的能力和堅定的意志捍衛國家核心利益，中方積極運籌大國關係，維護和平發展和世界穩定，推動構建人類命運共同體。同時，吳勉勵旅日中國僑胞繼續與中國同心，為強國建設、民族復興做出新的更大貢獻。

圖為2026年2月8日，日本首相高市早苗在自民黨總部，為該黨當選候選人的名字貼上紅花。（Reuters）

日前，高市早苗領導自民黨在眾議院選舉取得大勝後，中國官方周一（9日）表示，對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而發生變化，並再次敦促日本撤回高市的涉台錯誤言論。

另一方面，曾在去年11月發表「斬首」論的中國駐大阪總領事薛劍，周二也在總領館主辦的新春招待會致詞時表示，中日關係目前嚴峻複雜，但是中國對日政策立場不變。