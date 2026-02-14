湖北10家精神病院騙保348萬14人被拘　官方：未發現有正常人入院

2月3日，內地媒體《新京報》爆出湖北多家精神病院招攬正常人住院騙取醫保經費，且住院待遇堪比電騙園區，病患遭遇非人待遇，引發外界嘩然。當日，湖北襄陽市緊急發佈通告稱，成立工作專班開展起底式排查調查。



2月13日，湖北省調查組公佈調查通報，證實10家醫療機構騙取醫保基金348.59萬元（人民幣，下同），但未發現有收治「正常人」入院的情況。14名醫院負責人騙取醫保基金，涉嫌詐騙罪被刑拘，另有9名公職人員涉嫌受賄、濫用職權被立案調查。



湖北多家精神病院禁錮無病者呃醫保 病患淪奴隸有人無法出院輕生

2月13日，湖北省聯合調查組公佈有關精神病院的問題調查結果。（網絡圖片）

10家醫療機構騙取醫保基金348.59萬元

調查組對襄陽、宜昌共51家精神衞生醫療機構展開調查，發現襄陽9家和宜昌1家精神病醫院涉及違法違規使用醫保基金348.59萬元。

襄陽安康精神病醫院等6家醫院存在以減免費用誘導招攬患者；宜昌夷陵康寧精神病醫院存在患者假出院、連續住院；襄陽宏安精神病醫院等3家精神衛生醫療機構存在少數工作人員毆打精神障礙患者等違法違規問題。

未發現收治「正常人」入院

調查組通過查閱病歷資料、多方調查訪談，在院患者8620人和近期出院患者559人中，沒有發現收治非精神障礙患者入院情況，但存在治癒後繼續住院等問題。

對於宜昌夷陵康寧精神病醫院1名在院患者自殺，經查，患者秦某因患有使用酒精引起的精神和行為障礙，確需住院治療，期間未發現醫院限制其出院。調查組調取監控影片和醫院巡查記錄，經公安機關認定秦某係自殺，家屬無異議。

14名醫院負責人騙保被刑拘

調查發現，襄陽宏安精神病醫院、襄陽市襄州區優撫醫院、襄陽陽一光精神病醫院和襄陽襄雅精神病醫院等14名醫院負責人，以虛構醫藥服務項目、虛開醫療服務費用、偽造醫學文書等方式騙取醫保基金，涉嫌詐騙罪，依法立案偵查並採取刑事拘留措施。

9名公職人員被立案調查

調查發現，襄陽、宜昌兩地有個別行政部門的工作人員利用職務上的便利，給當地精神病醫院提供行政審批、醫保結算等幫助，並非法收受財物、違規接受宴請，涉嫌嚴重違紀違法，已對9名公職人員涉嫌受賄、濫用職權等，採取立案調查和監察強制措施，對4名黨員涉嫌違反中央八項規定精神問題立案審查調查。