天降意外之財？湖北男拆包裹驚見40萬銀磚　警方排查助物歸原主

湖北的張先生近日網購一張椅子，未料拆開包裝盒後，發現盒內平白無故多了一塊15公斤的銀磚，按照當下白銀市場價格，銀磚價值40萬元（人民幣，下同）。惟面對天降財富，張先生的第一反應不是驚喜而是擔憂，「拾銀不昧」的他果斷報警，最後成功找到銀磚主人。



湖北一男子網購300元椅子，竟收穫一塊價值40萬的銀磚。（平安丹江口）

這塊銀磚重達15公斤，結合當下白銀市場，預估值40萬元。（網易新聞）

《網易新聞》報道，2月3日，張先生在拆速遞時，發現其購買的一張300元椅子包裹中，意外多出一塊來歷不明的長方形銀磚。他用電子秤一秤，發現銀磚居然重達15公斤，結合當下白銀市場，預估值40萬。

一張300元的椅子，不可能贈送一塊40萬的銀磚，張先生察覺事有蹊蹺，並沒想佔為己有，而是立即報警。

警查明真相：物流環節銀磚「越獄」

接到報警後，民警迅速聯繫速遞公司，翻查閉路電視紀錄，同時核實包裹物流信息，排查分揀、運輸各環節問題。最終，經過幾小時核查，查明銀磚「跑錯路」的原因。

原來，銀磚因太重而從原本的包裹滑落，直接戳破張先生的椅子包裝盒，剛好卡在椅子的縫隙內。這塊價值不菲的銀磚直接跨省，成為張先生的「意外收獲」。

銀磚的主人成功拿回丟失的銀磚。（平安丹江口）

最後，民警根據物流信息，追查到銀磚的主人是一名河南的商家。據介紹，銀磚本應早已到貨，但物流信息遲遲沒有更新，因價值巨大，店主與物流方連日尋找無果。接到民警電話後，商家非常激動，連夜驅車出發，2月4日到達湖北當地派出所，取回屬於他的銀磚。