滅絕的「美人魚」儒艮現蹤廣東湛江海灘？　專家確認：為印太江豚

2月12日，有觀鳥愛好者在廣東湛江吳川一海灘發現疑似儒艮的動物屍體，發現者透露，屍體長度超過1.5米，尾部埋在沙中，頭部腐爛嚴重。據了解，儒艮有「美人魚」之稱，是國家一級保護動物，2022年被宣布在中國大陸沿海「功能性滅絕」，這次發現疑似儒艮屍體引發廣泛關注。



2月13日，經專家現場緊急勘察鑒定，該海洋動物屍體確認為印太江豚，目前已按規定完成無害化處理。



經科研專家現場細緻勘驗，該水生動物遺體頭部缺失，軀乾無明顯外傷，且已出現明顯腐爛跡象。專家通過辨識遺體胸鰭形態、牙齒特徵，結合生殖器形態及體型大小等關鍵形態特徵綜合研判，確認該擱淺死亡個體為成年雄性印太江豚（國家二級保護水生野生動物）。勘驗期間，科研人員已對江豚遺體進行規範採樣，所採樣本將用於環境毒理學等相關科研分析，為後續溯源其死亡原因提供科學支撐。

據介紹，江豚包括印太江豚和窄脊江豚兩個種類，窄脊江豚又分為長江江豚和東亞江豚兩個亞種，也有部分研究認為，長江江豚為獨立物種。其中長江江豚是唯一的淡水亞種，是國家一級水生野生保護動物，另外兩種是海水亞種，是國家二級水生野生保護動物。印太江豚與其他海豚最大的不同是，它們沒有背鰭，且體型較小。

上述消息稱，針對公眾為何容易將江豚誤認為儒艮，專家進一步解釋，兩者體型相近，且在高度腐爛、部分軀體被沙掩埋的情況下，非專業人士僅憑外觀難以準確區分。尤其是「美人魚」儒艮的標籤效應，更容易引發公眾的聯想和關切。

湛江市海洋與漁業局相關負責人表示，在明確物種後，部門已按照處理規程，對該具江豚屍體進行了無害化處理，以防止對海岸線環境造成潛在影響。

湛江市海洋與漁業局相關負責人同時呼籲，任何單位和個人發現受傷、擱淺和因誤入港灣、河道而被困的水生野生動物時，應當及時報告當地漁業主管部門，由其採取緊急救護措施；也可以要求附近具備救護條件的單位採取緊急救護措施，並報告漁業主管部門。已經死亡的水生野生動物，由漁業主管部門妥善處理。