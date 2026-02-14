習近平春節團拜會發表講話：努力實現「十五五」良好開局

據新華社報道，2月14日，中共中央、國務院上午在人民大會堂舉行2026年春節團拜會。李強主持團拜會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。習近平強調，即將過去的乙巳蛇年，是很不平凡的一年。面對複雜多變的國際國內形勢，迎難而上、砥礪前行，推動黨和國家事業取得新進展新成效，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。



習近平在講話中指出，一年來，實施更加積極有為的宏觀政策，進一步全面深化改革，扎實推進現代化產業體系建設，中國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現出強大韌性和活力。扎實推進社會主義民主法治建設、文化建設、生態文明建設、國防和軍隊建設，各項事業互促共進。著力保障和改善民生，社會大局保持穩定。勝利召開黨的二十屆四中全會，擘畫了「十五五」發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日，慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70周年，在粵港澳三地聯合舉辦第十五屆全國運動會，進一步凝聚起推進中國式現代化的磅礴力量。提出全球治理倡議，成功舉辦上合組織天津峰會、全球婦女峰會，積極推動構建人類命運共同體，為變亂交織的世界注入更多確定性和正能量。堅定不移推進全面從嚴治黨，扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得顯著成效，政治生態和社會風氣持續向好。

習近平強調，一年來的收獲沉甸甸，這是全黨全國各族人民共同努力的結果。成就令人鼓舞，奮鬥增添信心。只要保持戰略定力，一步一個腳印堅定朝前走，一個階段一個階段扎實推進，黨和國家事業就一定會不斷積小勝為大勝，我們的目標就一定能實現。

習近平指出，2026年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，保持社會和諧穩定，持之以恒推進全面從嚴治黨，努力實現「十五五」良好開局。

習近平強調，黨為人民而生、因人民而興，一切工作都是為了人民的幸福。要始終堅持人民至上，樹立和踐行正確政績觀，創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。

習近平指出，在中華文化裏，馬是剛健雄壯、自強不息的象征，昭示著行穩致遠、興旺發達的前景。丙午馬年，希望全國各族人民更加緊密地團結在黨中央周圍，堅定必勝信心，保持昂揚鬥志，在中國式現代化新征程上策馬揚鞭、勇往直前，共同開創更加美好的未來。