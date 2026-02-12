習近平慰問解放軍部隊　指示密切跟蹤當前敵情活動

新春將至，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平周二（2月10日）在北京八一大樓以視頻方式檢查全軍戰備值班和執行任務情況，親切慰問有關部隊，代表黨中央和中央軍委，向全體人民解放軍指戰員、武警部隊官兵、軍隊文職人員、預備役人員和民兵致以誠摯問候和新春祝福。他又提到，要密切跟蹤當前敵情活動，嚴陣以待不辱使命。



2026年2月10日，習近平在北京八一大樓以視頻方式檢查全軍戰備值班和執行任務情況，親切慰問有關部隊，代表黨中央和中央軍委，向全體人民解放軍指戰員、武警部隊官兵、軍隊文職人員、預備役人員和民兵致以誠摯問候和新春祝福，並向官兵揮手致意。（新華社圖片）

習近平當日下午來到八一大樓，與來自各軍兵種和武警部隊的9個單位視象通話，其中多個部隊都曾參與圍台軍演，包括海軍安徽艦、火箭軍部隊。其他則來自空軍航空兵、軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、武警部隊等，依次向習近平報告戰備值班和執行任務情況。

在火箭軍某旅匯報後，習近平說，「要密切跟蹤當前敵情活動，嚴陣以待不辱使命」。他與官兵們親切交流，並勉勵他們狠抓實戰化練兵，用好手中武器裝備，提高部隊戰鬥力建設和運用水平。

2026年2月10日，習近平在北京八一大樓以視頻方式檢查全軍戰備值班和執行任務情況，親切慰問有關部隊。圖為這是陸軍某旅2營、海軍安徽艦、空軍航空兵某旅、火箭軍某旅、軍事航天部隊某部、網絡空間部隊某部、信息支援部隊某中心、聯勤保障部隊某倉庫、武警部隊某支隊向習主席報告情況。。（新華社圖片）

稱過去一年很不尋常 軍隊在反腐鬥爭中經受革命性鍛造

習近平指出，過去的一年很不尋常、很不平凡。人民軍隊深入推進政治整訓，有效應對各種風險挑戰，在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造。全軍廣大官兵特別是基層官兵堅定聽黨話、跟黨走，忠誠履職盡責，聚力攻堅克難，圓滿完成各項任務，是完全過得硬、信得過的。

習近平表示，再過幾天就是馬年春節了，過節不忘戰備是我軍光榮傳統。全軍部隊要加強戰備值班，保持規定戒備狀態，及時有效處置各種可能的突發情況，守護好祖國安寧和人民幸福。同時，要注意搞好工作統籌，把節日期間生活安排好。