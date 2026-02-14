中國將對53個非洲建交國全面實施零關稅 並擴大非洲輸華產品准入
撰文：盧詩文
出版：更新：
據《央視新聞》2月14日下午消息，中國將於2026年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，同時繼續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸華產品准入。
據《央視新聞》報道，2月14日，中國國家主席習近平向非洲聯盟輪值主席、安哥拉總統洛倫索和非洲聯盟委員會主席優素福致賀電，就第39屆非洲聯盟峰會召開，向非洲國家和人民表示熱烈祝賀。
習近平強調，中方將於2026年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，同時繼續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸華產品准入。這是中國擴大高水平對外開放的新舉措，必將為非洲發展、中非共逐現代化之夢提供新機遇。
