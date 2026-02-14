李強：加強重點行業和領域安全防範　做好春運春節服務保障工作

周六（14日）下午，中共中央政治局常委、國務院總理李強到應急管理部，檢查指導節日期間重點行業和領域安全防範、春運春節服務保障等工作。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，扎實做好春運保障，著力抓好安全生產和社會穩定，全面提升旅遊服務質量，把各項工作做得更細致、更深入，確保人民群眾度過一個歡樂祥和的春節假期。



李強來到國家應急指揮總部集中聯合值守室，看望慰問值班值守人員，並與他們進行交流，了解全國應急管理部門節日期間值班備勤情況。他指出，春節是萬家團圓的日子，做好值班值守十分重要。各地各部門要嚴格執行值班值守制度，配齊配強力量，完善應急預案，一旦發生重大緊急情況，要及時報告、快速響應、高效處置。

李強看望慰問值班值守人員。（影片截圖）

李強通過視頻系統，調研了解春運春節期間綜合交通運輸安全生產和服務保障等情況。他指出，春運是檢驗交通運輸服務能力的一次大考，今年假期比往年長，管理和服務壓力更大。要統籌做好運力調配，加大重點地區、熱點線路、高峰時段運力供給。要優化便民惠民措施，加強充電、加油、換乘等服務保障，用心用情幫助解決實際困難。要加強災害天氣防範應對，預置鏟冰除雪設施和應急搶險隊伍，做好道路保通保暢工作，確保群眾出行平安。隨後，李強聽取礦山、危化品、消防、重大工程施工等重點行業領域安全防範工作情況的匯報，了解春運春節安保工作。他強調，安全之弦務必時刻繃緊。要強化重點行業和領域安全監管，做好煙花爆竹和危化品風險防範，高度重視工礦企業安全管理，嚴格管控危險作業，避免重特大安全生產事故發生。要加強人員密集場所隱患排查，加強安全管理和消防設施維護。要妥善紓解社會矛盾，及時做好重點群體心理疏導和社會救助，強化社會面巡邏防控，做到風險隱患早發現、早化解。

李強還了解了節日期間旅遊市場及有關工作情況。他指出，現在越來越多的人選擇出遊過節，要增強主動服務意識，細化交通、餐飲、住宿、購物等全鏈條各環節配套服務，讓八方遊客乘興而來、滿意而歸。要規範旅遊市場秩序，加強聯合執法，及時做好投訴處理，切實維護遊客合法權益。要強化人流監測和疏導，加強現場秩序維護，確保大型活動安全有序開展。