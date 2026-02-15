內地前調查記者劉虎獲保釋　通報稱官員逼死教授等指控不實

中國前知名調查記者劉虎、知名自媒體人巫英蛟被四川警方帶走，引發輿論關注。而在被警方帶走前，劉虎、巫英蛟曾在網絡平台發布文章《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》。警方指二人涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪被立案偵查，目前二人獲保釋。



2月14日，官方通報上述文章中有關項目招引建設問題調查情況，指網帖反映的蒲江縣單方面否定前期招商引資協議問題不屬實、網帖反映的蒲某某「逼死教授」問題不屬實。



此前報道：內地前調查記者劉虎涉誣告罪被警帶走 曾因舉報高官被羈押346天

內地前調查記者劉虎涉誣告罪獲保釋

四川警方2月3日發佈通報稱，劉某（男，50歲），巫某某（男，34歲）等人涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪立案偵查，相關犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。2月14日，四川警方發佈警情續報稱，經本人申請，2026年2月14日，該局依法對劉某、巫某某變更強制措施為取保候審。目前，案件仍在偵辦中。

劉虎。（網絡圖片）

官方通報稱文章指控內容不實

2月14日，成都市聯合調查組發佈關於網帖反映蒲江縣「蒲江璞臻·溪谷月子中心」招商項目調查情況的通報。

通報表示，文章中提及的蒲某某於2016年12月任成華區區長，2021年7月任蒲江縣委書記。經查，2021年1月18日庹某某墮樓身亡案件，經公安機關調查，排除刑事案件可能，死因已有結論，其家屬對死因無異議，網帖反映的蒲某某「逼死教授」問題不屬實。經核實，涉事商人王某某表示，網帖有關蒲某某搞面子工程、政績工程、插手項目工程和招投標等內容是其個人聽聞。

四川省成都市蒲江縣委書記蒲發友。（網絡圖片）

通報指因涉事月子中心項目選址等核心內容未達成一致、項目策劃方案未通過，目前該項目未實質推進，網帖反映的蒲江縣單方面否定前期招商引資協議問題不屬實。通報又指，涉事商人王某某以室內裝修名義對自有別墅打圍施工、臨河開挖基坑，存在違法建設、侵佔河渠管理範圍等違法違規行為，蒲江縣有關部門行政執法行為適當。關於網帖反映的王某某資產被凍結問題，實則是王某某別墅因違法建設被採取的限制登記措施。

中國前知名調查記者劉虎。（網絡圖片）

「張新年律師」發文。（微博）

關於網帖反映的蒲江縣意圖侵佔王某某別墅用於建設幼兒園問題，大溪谷片區規劃有3所幼兒園，位置均不涉及前述別墅區域，該片區也無調整規劃的安排，網帖反映的問題不屬實。

通報稱，調查發現，蒲江縣有關部門在項目招引中工作不嚴謹不規範，市委、市政府責令蒲江縣委、縣政府要求有關部門作出深刻檢討。時任蒲江縣商務和物流局局長李某在項目招引中工作程序不規範、對協議把關不嚴，存在接受管理和服務對象吃請等問題，紀檢監察機關已對其涉嫌違紀問題立案審查。

劉虎是誰？

公開資料顯示，劉虎，重慶渝北區人，原廣州《新快報》調查記者，曾在多家新聞媒體供職。據報道，劉虎曾發表多篇調查報道，包括2012年實名舉報前中國國家工商總局副局長馬正其瀆職，導致國家資產流失；此後還曝光華潤集團董事長宋林貪腐案，中共中紀委為此介入調查。

劉虎轉為獨立記者後，代表作包括甘肅白銀連環殺人案；推動28年懸案偵破使兇手落網；海南高院副院長張家慧貪腐案；四川綿陽曾建斌涉黑獲平反等案。

劉虎目前是一名自媒體人，日常通過「法與情」微信公眾號發布社會事件相關的調查內容。（微信公眾號＠法與情）

曾因多次實名舉報高官被羈押346天

據《界面新聞》報道，2013年8月23日，劉虎在家中被北京警方帶走，隨後，警方以涉嫌誹謗罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪將劉虎移送審查起訴，其間曾兩次退回補充偵查。

北京市公安局移送審查起訴意見書認定：劉虎自2012年5月至2013年8月間，通過新浪微博賬戶「記者劉虎」先後發佈多條微博，嚴重損害他人名譽；肆意散布他人負面信息，變相勒索錢款共計人民幣65萬元；惡意炒作社會敏感問題，嚴重擾亂互聯網正常秩序，損害了政府部門公信力。

直到2014年8月3日，被羈押346天的劉虎才被取保候審。2015年9月10日，北京市東城區檢察院因「事實不清、證據不足」，決定不起訴。劉虎案曾在當年入選「2015年中國十大傳媒法事例」，官方指劉虎案引發人們對社會秩序、官員人格尊嚴與公民的言論自由和批評監督權等權利的衝突與平衡的深入思考。