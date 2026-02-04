10萬元器械植入體內離奇消失？河南醫生詐騙94名患者判囚12年

內媒《新京報》報道，河南鄭州一名醫生王福建假稱給患者使用血管吻合器，患者事後接受X光檢查，卻發現體內並無該裝置。2025年12月，王福建因詐騙94名患者，構成詐騙罪、非國家工作人員受賄罪，兩罪併罰處12年有期徒刑，罰款40萬元（人民幣，下同）。



單價1.68萬元器械植入後竟｢離奇消失｣

2017年，來自河南的彭先生因意外切傷左手，在鄭州大學第一附屬醫院接受了王福建的手術，術中使用了6個微血管吻合裝置，單價1.68萬元，一共是10.08萬元。但彭先生事後照X光發現這6個微血管吻合裝置在血管內「離奇消失」。

2021年12月，患者彭先生拍攝的左手X光片，未見收費單據中列出的微血管吻合裝置。（新京報）

同樣的事件，也發生在王海森身上。2018年，河南一名木工王海森被電鋸切斷了左手拇指。王海森被送入鄭州大學第一附屬醫院做手術，王福建稱為其植入了2個微血管吻合裝置，單價1.68萬元，共計3.36萬元。2021年，王海森照X光後發現，他體內根本沒有這兩個微血管吻合裝置，於是他懷疑「手術時其實沒有使用」並報了案。

患者王海森左手拇指關節以上部位被電鋸切斷，收費單顯示術中使用了微血管吻合裝置，但X光片中未顯示該器械。（新京報）

技術高超 為收回佣行騙

據報道，該微血管吻合裝置是一款由中國醫療公司代理的進口醫療器械。產品由兩個超高分子量聚乙烯圓形環組成，上面帶有不鏽鋼針。吻合血管時，將斷開的血管勾在帶有不鏽鋼針的圓環上，使用鉗夾將圓環閉合，可縮短手術時間，利於術後恢復。

微血管吻合裝置。（新京報）

而早在2018年，王福建曾遭到患者聯名投訴，他事後被調至鄭大一附院惠濟院區，但其詐騙行為並未停止。據他的助理透露，為了防止患者拍X光片時發現，王福建把不能使用的吻合裝置，縫在患者血管旁邊的肉中。

有接近王福建的人士介紹，王福建是知名的外科手術醫生，技術高超，他手動縫合血管其實比使用裝置效果還要好。而王福建這樣操作，是為了賺手術補貼和器械的回佣。2016年，上海敦願醫療器械與王福建達成合意，每使用一次微血管吻合裝置，王福建可以拿到單價的20%作為回佣。

詐騙94名患者判囚12年

據警方查證，2016年4月至2020年7月，涉案手指傷患者共有94人，使用微血管吻合裝置共計128個，金額共計205.416萬元。該筆資金被法院認定為詐騙資金。

鄭州大學第一附屬醫院。（新京報）

2025年9月，鄭州市二七區人民法院對該案做出一審判決，王福建上訴。2025年12月15日，鄭州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

法院最終判決，王福建構成詐騙罪、非國家工作人員受賄罪，兩罪並罰處12年有期徒刑，罰款40萬元。涉案贓款向鄭大一附院追繳，不足部分，責令王福建退賠各受害人。王福建違法所得人民幣1554880元，依法追繳，上繳國庫。