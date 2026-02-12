中方：美國指責中國核爆試驗毫無依據　圖為自身重啟核試編造藉口

美國主管軍控事務的副國務卿迪南諾（Thomas DiNanno）近日在在日內瓦裁軍談判會議上稱，解放軍曾於2020年6月進行核爆炸試驗，呼籲中國加入多邊核軍控和戰略穩定對話。中國外交部發言人林劍2月11日批評，美國的指責毫無事實依據，是為自身重啟核試驗編造藉口。中國常駐聯合國維也納辦事處和其他國際組織代表李松同日也重申，堅決駁斥美國關於中國開展核爆炸試驗的指責。



2025年11月21日，國際原子能機構11月理事會期間，中國常駐國際原子能機構代表李松大使針對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述中方立場。（中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站）

李松表示，迪南諾指中國曾於2020年6月開展核爆炸試驗，《全面禁止核試驗條約》組織籌委會臨時技秘處執行秘書弗洛伊德（Robert Floyd）已發表聲明，表明該組織在美方指稱的那一天，並未監測到任何符合核爆試驗特徵的事件，證明美方對中國的指責毫無事實依據。美方做法不負責任、別有用心，企圖為自身重啟核試驗編造藉口，中方堅決反對。

李松又稱，他於2月10日會見了弗洛伊德，堅決駁斥美方無端指責，重申中方對《全面禁止核試驗條約》的莊嚴承諾和堅定支持。而自1996年宣布暫停核試驗以來，中方始終恪守承諾，從未開展過任何違約活動。

他批評，美國作為擁有龐大核武庫的國家，理應履行特殊、優先核裁軍責任。美國持續歪曲抹黑中國核政策，本質上是謀求核霸權、推卸核裁軍責任的政治操弄，是破壞國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源。中方敦促美方重申五核國「暫停核試驗」承諾，維護全球禁止核試驗共識，中國始終堅持走和平發展道路，奉行自衛防禦核戰略，核政策保持長期穩定性。