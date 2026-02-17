9天最長春節檔票房已破15億　年前影視股狂歡　券商料票房破80億

馬年春節內地迎來號稱「最長春節檔」的電影黃金周。從農曆年二十八（2月15日）正式開啟至年初七，一連九天的假期為內地電影市場注入強勁動力。據內地網絡平台數據顯示，截至下午20時52分，2026年春節檔電影總票房（含預售）已強勢突破15億元（人民幣，下同）大關。其中，《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》與《熊出沒·年年有熊》暫列檔期票房前三甲，點燃了新春觀影熱潮。



據央視報道，今年春節檔上映的影片種類多樣、題材多元，涵蓋喜劇、動作、動畫、科幻等類型，為觀眾呈現豐富多彩的銀幕盛宴。由韓寒編劇並執導的《飛馳人生3》講述最後一屆巴音布魯克拉力賽落幕後，賽車手回歸現實，面對新挑戰、開啟新征程的故事，目前以超過2.26億元的預售成績領跑。該系列前兩部份別於2019年及2024年春節檔上映，累積票房超過50億元，粉絲基礎雄厚。

《驚蟄無聲》講述國安小組針對重要情報外泄事件展開行動，隨著調查深入，一場無聲的較量悄然上演；《鏢人：風起大漠》則呈現大漠鏢客受人委託護送神秘人回長安，途中遭遇圍剿，宿命羈絆逐漸揭開的故事。動畫陣容同樣強勁，《熊出沒·年年有熊》講述熊大、熊二、光頭強面對不速之客到來引發的危機，齊心協力化險為夷；《熊貓計劃之部落奇遇記》則講述熊貓「胡胡」和國際巨星意外置身神奇部落，協助解決種種難題。

科幻題材方面，《星河入夢》以近未來虛擬夢境系統「良夢」為背景，講述管理員與艦長穿夢闖關，展開腦洞大開的夢境冒險。此外，此前在社交平台掀起廣泛關注的紀錄片《重返·狼群》亦於大年初三重映，為觀眾提供另類選擇。

A股影視股走勢凌厲 券商預計春節檔對標2024破80億

另據《紅星資本局》報道，中國電影、萬達電影及其控股子公司、橫店影視及其子公司，以及光線傳媒子公司等多家上市公司參與了檔期電影的出品發行。

報道稱，2026年以來，影視院線公司A股股價走勢凌厲，橫店影視近期斬獲七個漲停板、兩個跌停板，年內累計漲幅達107.73%；博納影業累漲70.03%，光線傳媒累漲63.58%，中國電影累漲20.45%，萬達電影累漲9.47%。有股民在股吧表示，多家影視院線公司股價在春節前走強，或是提前透支春節檔電影的票房成績。

《哪吒2》目前全球票房高收逾20億美元。（《哪吒2》微博圖片）

中金公司在研報中指出，2026年春節檔國產片定檔時間偏晚，檔期票房亦面臨2025年《哪吒2》帶來的高基數影響；由於進口片《瘋狂動物城2》和《阿凡達3》密鑰延至春節檔排播，國產片片方可能擔心市場份額受擠壓，從而定檔偏謹慎，宣發節奏偏保守。中金認為，當前觀眾觀影需求呈現頭部集中趨勢，不排除在市場預期偏低時出現票房黑馬的可能性，中性情形下預估總票房為75.1億元。

浙商證券則相對樂觀，預測2026年春節檔票房有望對標2024年的80億元目標，其中《飛馳人生3》檔期票房料達25億至30億元，《鏢人：風起大漠》超20億元，《驚蟄無聲》超15億元。

今年春節檔的另一大亮點，是「電影+」消費模式的全面迭代升級。2月12日，國家電影局等部門牽頭啟動「2026電影經濟促進年」，全年將投放不少於12億元的惠民觀影補貼。中國銀聯亦聯動銀行、院線推出多券疊加優惠，讓老百姓看電影更實惠、支付更便捷。

各地推出「電影+」。

在首批16個「電影+」消費綜合試點城市，電影消費玩出了很多新意。湖北宜昌將《山楂樹之戀》等取景地變成打卡熱點，憑票根可免景區門票；山東青島「票根經濟」升級，700多家商戶加入聯盟，從酒店、餐飲到文博場館，觀影後福利直接拉滿；湖南長沙則推出跟着電影逛市集，臭豆腐、糖油粑粑、醬板鴨等美食讓觀眾看完電影即可開啟美食之旅。

聯名周邊同樣火熱，電影的非遺手作、主題盲盒賣到斷貨。有店鋪銷售人員表示，春節檔還沒正式開始，衍生品銷量就比去年同期翻了近兩倍。