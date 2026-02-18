米蘭冬奧中國首金　蘇翊鳴單板滑雪坡面障礙技巧封王　22歲生日禮

2月18日，米蘭冬奧會還剩4日，中國隊迎來冬奧首金。中國選手蘇翊鳴在單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中，以82.41分奪得金牌。而今日也是蘇翊鳴22歲的生日。日本選手長谷川帝勝獲得銀牌，美國選手傑克-坎特爾獲得銅牌。



2月18日，中國冬奧大熱選手蘇翊鳴在米蘭冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中奪得金牌，為自己送上了最好的22歲生日禮物。這是中國代表團在本屆冬奧會上的首枚金牌，也是第7枚獎牌。

決賽共有12位選手參加，分三輪進行，取最好成績排定名次。首輪比賽，蘇翊鳴便展現出良好狀態，成功完成反腳1440、外轉1620等高難度動作組合，得到82.41分，並憑藉這一高分提前鎖定冠軍，後續選手均未超越蘇翊鳴的第一輪分數，他亦藉此最終奪冠。

作為北京冬奧會該項目銀牌得主，蘇翊鳴曾為中國隊創造歷史最佳戰績。進入米蘭冬奧周期，他繼續保持強勁競爭力。去年在坡面障礙賽道的訓練中，蘇翊鳴成功完成世界上首個「背靠背」1980度空翻動作，並獲吉尼斯世界紀錄認證。本賽季世界盃分站賽，蘇翊鳴又收穫了1銀1銅。此次冬奧奪金，蘇翊鳴再次刷新了中國隊在該項目上的最佳戰績。

此外，本次冬奧，蘇翊鳴以168.50分在單板大跳台項目中獲得銅牌，為中國隊贏得本屆冬奧會的首枚獎牌。日本選手木村葵來、木俁椋真包攬金銀。