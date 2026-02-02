網傳地球今年將「失重7秒」致4000萬人死亡　引力消失1秒會怎樣？

近日，一則「2026年8月12日地球將失去引力7秒」的消息在國外社交媒體上瘋傳。國內多個相關話題也引發熱議。



這則傳言聲稱，屆時人類會集體浮空、月球脱離軌道，甚至全球超4000萬人喪命，還假借NASA名義背書。但回歸牛頓（Newton）力學的基本框架，所有誇張描述都不攻自破。而要破解這則「地球將失去引力7秒」的謠言，也根本無需高深的天體物理學知識——只要還記得中學物理課本中的基礎常識，就能輕鬆看穿其荒謬本質。

近期，網傳「2026末日警告，地球將失重7秒，超4000萬喪命」等話題，專家闢謠：純屬謠言，毫無科學依據。（央視新聞）

多個領域的學者闢謠「地球失重末日預警」：

謠言溯源：無權威來源的「嫁接式謊言」

這則謠言的傳播邏輯十分簡單：通過標註具體日期（2026年8月12日）、編造傷亡數據、綁定權威機構，製造「真實感」；再利用公眾對天文現象的陌生感，將當天發生的日全食與「引力消失」強行關聯，實則二者毫無科學聯繫。

追溯其訊息源頭，所謂「NASA錨定計劃」、「890億美元（約6950億港元）地下掩體」等關鍵訊息，在NASA官方數據庫、美國聯邦預算公示中均無任何記錄，屬於完全編造的虛假信源。

而2026年8月12日的日全食，是天文學家早已精準預測的常規天象——月球運行至太陽與地球之間形成遮擋，如同烏雲蔽日，既不會改變地球質量，也不會影響引力場分佈。這種將普通天象與末日預言嫁接的套路，正是此類謠言的典型特徵。

權威發聲：NASA明確闢謠，科學共同體集體否定

面對謠言擴散，NASA通過國際權威事實核查網站Snopes明確表態：「地球絕不會在2026年8月12日失去引力，這一說法毫無科學依據。」

從科學研究的基本邏輯來看，任何關於地球引力的重大變化預測，都必須經過嚴格的數學推導、觀測驗證與同行評議，絕不可能通過「匿名傳言」的形式傳播。截至目前，全球沒有任何一家權威科研機構、學術期刊發佈過相關研究，足以證明這則謠言的荒謬性。

科學內核：中學物理常識+觀測經驗，雙重否定謠言

科學的核心並非「神奇預言」，而是可重複、可驗證的規律一致性——它不是突然降臨的奇蹟，而是貫穿日常的穩定法則，支撐着人類對自然的認知體系。真正的科學預言或許會揭示未知現象（如愛因斯坦「Albert Einstein」預言引力波），但絕不會違背已被無數實踐驗證的基本原理；而這則謠言的本質，正是無視這種一致性，編造出與中學物理常識完全相悖的「神奇場景」。

1. 中學物理常識：引力的本質與不可替代性

中學物理課本早已告訴我們：牛頓萬有引力定律指出，任何有質量的物體間都存在相互吸引力，引力大小與物體質量乘積成正比，與距離平方成反比（公式為F=G·m₁m₂/r²）。地球的引力源於其約5.97×10²⁴千克的巨大質量，只要地球質量不發生根本性改變，引力就不會憑空「消失」或「暫停」——這就像一個人不可能在保持體重的同時，突然失去對地面的壓力，騰空而起。因為假如歷史上曾經發生過哪怕一次，我們地球上的一切、月球和太陽系、乃至整個宇宙，都早已崩潰，不復存在了。

結合牛頓第一定律（慣性定律）：一切物體在沒有受到力的作用時，總保持靜止狀態或勻速直線運動狀態。如果地球引力消失，那麼我們將會見到以下現象：

地表萬物：人類、建築物、汽車、海洋等所有未被固定的物體，會在地球自轉產生的離心力作用下，沿切線方向飛離地表，就像下雨時旋轉雨傘從雨傘邊緣飛出去的雨滴；



天體系統：月球圍繞地球運行的向心力完全來自地球引力，失去引力後，月球將以約1.02千米/秒的公轉速度脱離地月系統；



大氣層：地球大氣層之所以能包裹地表，全靠引力「束縛」，地球對大氣的引力進而產生了大氣壓；失去引力後，大氣會瞬間向宇宙空間擴散，地表暴露在宇宙輻射中，生命無法存活。



這些後果並非危言聳聽，而是中學物理知識的直接推導——只要引力消失哪怕1秒，地球生態系統就會徹底崩潰，人類文明根本無法延續至今。而我們如今安然無恙地生活，本身就是對謠言最有力的反駁。

2. 觀測經驗：數千年日食記錄，從未有過「引力異常」

除了基本原理，人類數千年的觀測經驗也能佐證謠言的荒謬。日全食作為常規天象，全球範圍內有記錄的觀測案例已超千次。從古希臘天文學家泰利斯（Thales）預測日食，到天文學家歷經千年追逐日食，無數次觀測都證明：日食只是光影的自然變化，從未引發過引力異常、地表浮空等「神奇事件」。實際上，現代發生的每一次日食，都是天文學家和天文愛好者的狂歡節，而不是世界末日。

如果地球引力真的發生過「暫停7秒」，那麼在人類歷史上，至少會留下一次相關的異常記錄——無論是古代文獻中的災異記載，還是地質層中的異常痕跡，但現實是，沒有任何證據能支撐這一說法。這種「原理推導+經驗驗證」的雙重邏輯，正是科學否定謠言的核心方法。

謠言破解：掌握兩個核心，遠離虛假訊息

這則謠言的傳播，本質上利用了公眾的「末日焦慮」與科學知識的欠缺。但只要掌握兩個核心判斷標準，就能輕鬆識別此類謠言：

看信源：權威科學結論必然來自正規科研機構、學術期刊或官方發佈，而非匿名帖子、社交平台傳言；



驗邏輯：任何違背中學物理等基礎常識的說法，無論包裝得多麼「逼真」，都是無稽之談。萬有引力定律已被哈雷彗星迴歸預測、海王星（Neptune）發現等無數科學實踐驗證，是現代航天、天文觀測的理論基石，不可能被輕易推翻。



從歷史上看，類似「地球將失去引力」、「行星排列導致世界末日」的謠言層出不窮，但每一次都被科學事實擊碎。面對此類傳言，我們不必恐慌，只需喚醒腦海中的基礎科學知識，保持理性思維，主動查閲權威訊息，就能避免被虛假訊息誤導。

科學的進步，正是源於對自然規律的不斷探索與驗證。萬有引力定律從牛頓的蘋果落地思考，到卡文迪許（Cavendish）扭秤實驗的精準測量，再到愛因斯坦廣義相對論的補充完善，經過了數百年的沉澱與檢驗。而這則「失去引力7秒」的謠言，既無權威來源，又違背基礎物理常識，註定只能是曇花一現的網絡鬧劇。

願我們都能以科學為帆，以理性為舵，在訊息海洋中明辨是非，不被虛假傳言裹挾，守護屬於自己的認知清明。

