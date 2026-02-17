春節｜過年跟陌生人「搭枱」？內地年輕人興找「飯伴」分攤年夜飯

近年來，內地年輕人過春節的方式悄然改變，一種新興社交模式——「拼桌吃年夜飯」正逐漸流行起來。不少獨自在外打拼的年輕人，透過社交平台尋找陌生「飯伴」，共同預訂熱門餐廳的年夜飯套餐，既能品嚐高檔美食，又能分攤費用、緩解節日孤獨，成為一種有趣又實惠的「新年味」。



據內媒《封面新聞》報道，住在杭州的林語艷早在1月就預訂了4人份的年夜飯套餐，套餐共10道菜，價值7061元人民幣，，她已支付2000元訂金，之後在網絡上發文徵求不相識的「飯伴」一起拼桌。林語艷性格外向，對與陌生人同桌不感到尷尬，她表示非常期待除夕夜的到來，也希望拼桌夥伴能如約分攤費用。

同樣在成都的李洪明則因一人過年感到無奈，餐廳老闆主動建議他找人拼桌，並給了他一位女子的聯繫方式。兩人溝通後，各自帶上朋友，湊成一桌完整年夜飯。李洪明也希望「飯伴」不要爽約，讓這頓團圓飯順利成行。

圖為廣州一間餐廳，前台人員忙得不可開交。（金羊網）

這種「拼桌吃年夜飯」現象近年在內地社交平台上越來越常見。許多網民將其視為開盲盒般的社交冒險：與陌生人同桌，說不定能聊出興趣相投的朋友，甚至發展成長期關係。有人認為，這不僅能讓沒回家過年的年輕人聚在一起談天說地、緩解節日孤獨與壓力，還能經濟實惠地享用豐富菜餚——原本高價的年夜飯套餐，分攤後每人負擔大幅降低。

更有年輕人把拼桌當成有趣的社交挑戰，甚至在社交平台直播整個過程，吃飯交朋友的同時還能小賺一筆流量收入。