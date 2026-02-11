北京金舖奇景：女子拎出價值900萬8kg金條套現　職員花逾句鐘檢驗

金價劇烈波動下，北京黃金地標菜百首飾店再現買賣兩旺奇景。2月10日，北京的王女士一次性拋售8公斤投資金條，當場套現近900萬元（人民幣，下同）。另有部分投資者眼看金價穩住，踴躍入市，小克重金條受到大多數購金者青睞。



投資者一次性出售數公斤黃金。（中國證券報）

大戶急於落袋為安

據《中國證券報》報道，2月10日，在金價劇烈波動影響下，北京的菜百首飾店的客流絡繹不絕。其中，黃金投資者王女士一次性拋售其多年積攢的8公斤投資金條，按每克1120元人民幣的回購價，扣除3.8元/克的手續費後當場套現近900萬元，吸引全場目光。

據王女士介紹，這8公斤金條是她近些年陸續買的。王女士一邊指著桌上的金條，一邊翻動著手裏的存單本，裏面保存了她這些年來買的每一根金條的購買憑證、發票、證書，整整齊齊，一目了然。但由於幾十根金條要逐個拆開包裝、稱重、驗金，工作人員花了一個多小時才辦理好這筆業務。

據菜百工作人員透露，近期千萬元級別的套現者每日皆有，8公斤並不是最多的，他們大多是前些年陸續購入的投資金條。「前段時間金價持續上漲時，待價而沽的心態比較重，這幾天金價高位震蕩，出手的投資者明顯多了。」菜百首飾工作人員表示。

一位排隊的阿伯直言，雖然長期看好，但為了控制成本，決定先賣出一部分黃金，這樣「進可攻，退可守」。

買金櫃台客流絡繹不絕。（中國證券報）

小克重金條更受散戶青睞

金價劇烈波動後，投資者心態正悄然生變。買賣兩旺的現象重現金市，但投資主線已經轉向。為了控制風險，投資者更加青睞10克、20克等小克重金條。

「10克的金條沒有了，20克起賣。100克工本費是每克13元，20克是每克18元，建議買大克重。」現場工作人員對排隊的購金者反覆提醒。

每逢金價上漲，愛金人士擔心老鋪黃金漲價，都會過來搶購金飾。（中國經濟網）

「我最近每天都來買，優先最小克重的，但經常排到我的時候連100克的都早被搶光了。」一位正在排隊的投資者表示。該投資者亦稱，現在金價波動很大，他還是選擇分批購買。最近幾天金價基本在1100元人民幣/克上下浮動，昨天買的一根100克的金條，今天就已經浮盈了。

消費者在金店排隊搶購首飾。（新華社）

值得注意的是，伴隨金價劇烈波動，金店也隨之調整經營策略。菜百首飾日前發布回購新規，自2月6日起，在周六、周日及法定節假日等上海黃金交易所非交易日期間，暫停辦理貴金屬回購業務，並對回購業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日回購上限、單筆回購總量上限等。