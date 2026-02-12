禁止暗示付費享優先購票　北京市監局約談12間火車票銷售平台

內地春運進入第11天，火車票搶票熱潮持續，但不少民眾反映購票時出現付費優先購票、誤導性宣傳等問題。近日，北京市市場監督管理局約談攜程、同程、美團等12家第三方火車票銷售平台，要求禁止明示或者暗示消費者可通過付費服務獲得優先購票特權，並下架涉嫌誤導性宣傳的產品。



2月2日，搭乘2026年深圳地區春運首班車C7152次深圳北到岳陽東列車的乘客在深圳北站站台乘車。（新華社）

全面下架「加速包」、「餘票監控」等涉誤導產品

《南方都市報》報道，2月12日，春運進入第11天，北京市市場監督管理局近日組織攜程、去哪兒、飛豬、同程、美團、京東、航旅縱橫、高鐵管家、滴滴、高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等12家涉及火車票網絡銷售業務的主流平台，重點圍繞公眾反映強烈的網絡銷售火車票突出問題召開行政約談會。

報道稱，約談會上北京市市監局向各平台明確提出四項合規經營要求。要求各平台全面排查業務模式與服務流程，禁止明示或者暗示消費者可通過付費服務獲得優先購票特權，並及時整改車票售罄後的「加速包」「雙通道」「餘票監控」等誤導性宣傳。

北京市監局要求整改車票售罄後的「加速包」「雙通道」「餘票監控」等誤導性宣傳。

各平台也被要求全面排查整改頁面，下架涉嫌誤導性宣傳的產品，調整頁面宣傳內容，禁止採用中國鐵路12306平台的相關圖片、文字、商標等宣傳，避免讓消費者誤以為平台與12306存在特定業務合作。

北京市監局也指出，上述第三方平台須認真做好明碼標價，顯著提醒增值服務內容和價格，及時整改因增值服務提示不醒目，而導致的火車票展示價格和實際支付費用不一致問題，切實保障消費者的知情權。

2月1日深夜，在廣州白雲站，乘坐K4232次列車的旅客們揮手告別。2月2日凌晨0時01分，開往四川達州的K4232次列車緩緩駛離廣州白雲站，這是2026年粵港澳大灣區開出的首趟春運列車。（新華社）

下一步，北京市監局將持續加大監管執法力度，依法嚴厲打擊虛假搶票、誘導交易、價格欺詐等違法行為。

春運期間已售超2億張火車票 首周跨區域人員流動量超14億

國鐵集團最新數據顯示，2月12日預計發送旅客1505萬人次，計劃加開旅客列車2039列。

據了解，從2月2日春運啟動以來，全國鐵路已經連續10天，每天發送旅客人數過千萬。從12306的售票數據來看，截至2月12日上午8時，鐵路部門已累計發售春運期間火車票超2.12億張。

2月1日深夜，在廣州白雲站，乘坐K4232次列車的旅客們排隊上車。2月2日凌晨0時01分，開往四川達州的K4232次列車緩緩駛離廣州白雲站，這是2026年粵港澳大灣區開出的首趟春運列車。（新華社）

根據交通運輸部公布數據，春運首周（2月2日至8日），全社會跨區域人員流動量超14億人次，其中，公路人員流動量超13億人次，鐵路客運量超8600萬人次，水路客運量超490萬人次，民航客運量超1600萬人次。2月14日前後將達到春節前客流峰值。