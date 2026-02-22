山西五台山突發山火　距核心景區僅2公里　遊客爆滿：不影響進山

2月21日，北京、山西、河北等地遭遇嚴重大風沙塵天氣，河北石家莊、山西五台山等亦突發山火。正值內地春節假期期間，許多前往五台山遊玩的遊客發文稱，五台山著火，不過「不影響進入景區」。



據新華社22日消息，五台山風景名勝區管委會消息，2月21日下午，山西忻州五台山景區發生火情，起火地點位於台懷鎮楊柏峪村，距五台山核心區約2公里。21日17時左右，明火已經被撲滅，未造成人員傷亡，起火原因還在調查中。



2月21日年初五，有網民發影片稱，山西忻州五台山上著火了，起火地點位於台懷鎮友誼路口附近，不少消防員趕往現場滅火。當天，有大批遊客前往五台山五爺廟接財神，現場人山人海，有遊客從昨天夜里就開始排隊，一直到今天清晨才進到廟里祈福。亦有網民表示，不影響上山進入景區。

有網民發文稱五台山起火。（小紅書）

有網民稱，山西五台山起火，但不影響進入景區。現場還有排隊民眾圍觀火情。（小紅書）

據《極目新聞》報道，21日下午，五台山應急管理局工作人員確認當地發生了火情，當時風力比較大，目前火勢已經被消防等救援力量控制住了，具體起火原因還在調查中。五台山風景區消防救援站工作人員稱，起火地點位於台懷鎮友誼路口附近，火勢已被控制住。

一位五台山導遊稱，目前正值春節假日，來五台山的遊客非常非常多，今晨還有昨天晚上排隊的遊客沒有進入五爺廟。「這麽多年來，我也是第一次見到五台山有這麽多遊客來祈福。」該名導遊稱。另一名遊客則表示，她從昨天晚上10點30分開始排隊，一直到今天淩晨3點40分才進入五爺廟。

2月19日，景區發布公告稱，2月20日到21日，五台山景區門票預約已滿，已接近遊客最大承載量，景區啟動限流管控措施，線上線下停止售票，已預約遊客可有序入園，未預約遊客需錯峰出遊。

山西省氣象台2026年2月21日08時41分升級發布大風黃色預警，預警區域：大同市、朔州市、忻州市、呂梁市、太原市、陽泉市、晉中市、長治市西北部和東部、晉城市東部。預計未來12小時預警區域可能受大風影響，平均風力5-7級，陣風達9級以上。

作為中國佛教聖地、世界文化遺產地，2025年度，五台山景區累計接待遊客727.44萬人次，同比增長5.22%，接待人數再創新高。五台山位列中國四大佛教名山之首，是世界五大佛教聖地之一，也是國家5A級旅遊景區、國家森林公園、國家地質公園。2009年，五台山以文化景觀類型被列入《世界遺產名錄》。