工程師被境外情人策反　與副縣長丈夫當間諜17年　夫妻同判囚

2月20日，央視法治在線披露一起間諜案，已婚女子黃某境外留學期間遭間諜感情拉攏，後與丈夫共同向境外輸送涉密文件17年之久。雲南法院以間諜罪判處黃某有期徒刑10年，判處其丈夫李某某有期徒刑3年。



與副縣長丈夫當間諜17年。

出國留學遭境外情人策反

雲南省某省直機關的工程師黃女於2002年赴某國留學，黃某當時已經成家，但與一名男子相識後發生不正當關係。對方稱自己從事信息諮詢工作，給他提供信息有報酬。

黃女在收集國內涉密文件並提供給對方時，已經意識到該男子的身份特殊。黃某曾詢問對方是不是間諜，他則搪塞道：「我不會害你。」

丈夫同做間諜

黃女的情人知道其丈夫李男在在雲南某縣掛職副縣長後，要求其丈夫也幫忙提供政府內部文件。李男當時也有所警覺，但妻子說該名男子是經濟分析領域的學者。

儘管意識到事情不妥，但李男還是將工作中接觸到的政府文件、內部講話等資料複印後交由黃女攜帶出境。在17年時間內，黃女、李男按照境外上線的要求，分別將工作中接觸到的涉密文件私自帶回家中，李男負責對涉密文件進行拍照，而黃女則負責將照片拷入U盤伺機出境。

17年收上百萬情報經費 夫妻同判囚

調查證實，黃某、李某某共接受境外間諜組織提供的情報經費49000美元（約合30餘萬元人民幣）。此外，境外間諜組織還在海外開設銀行賬戶，向黃某額外發放所謂養老金100萬元人民幣。2020年5月，昆明市中級人民法院以間諜罪判處黃某有期徒刑10年，剝奪政治權利10年，判處李某某有期徒刑3年，剝奪政治權利3年。