有片｜「招惹我就弄死你」：太原酒廠董事長上門毆打他人被停職

近日，「山西太原酒廠董事長上門毆打他人」一事，在網絡上引發熱議。1月25日，山西某科技有限公司代表人張先生稱，2025年12月21日，太原酒廠董事長榮某鋒帶領多人找到其公司所在地，對其進行辱罵毆打。事發後，太原市公安局對榮某鋒作出行政拘留3日，罰款300元（人民幣，下同）的處罰決定。1月27日，太原市國資委發佈情況通報稱，已將榮某鋒停職。



《上觀新聞》報道，張先生所在的山西某科技有限公司是酒廠的前經銷商，他介紹稱，自己與太原酒廠之間的經銷合作關係開始於2022年，2024年榮某鋒擔任董事長後，雙方合作出現裂痕。2025年12月21日，他去找榮某鋒索要80萬元（人民幣）的貸款，榮某鋒未返還貸款，還揚言：「招惹我我就弄死你」。次日，榮某鋒召集廠職工上門鬧事，對其進行辱罵毆打。

榮某鋒帶多人到張先生公司對其進行辱罵毆打。（新京報）

太原市公安局小店分局行政處罰決定書顯示，對榮某鋒作出行政拘留三日、罰款三百元的處罰。1月27日，太原市國資委發佈情況通報稱，已對榮某鋒停職檢查，並責成駐委紀檢監察組會同公安部門開展專項調查。

據全國統一規範電子稅務局網站信息顯示，2025年7月21日，太原酒廠曾因拖欠增值稅、消費稅、城市維護建設稅共計約312.96萬元，被太原市稅務局列入欠稅公告，當時榮某鋒為該企業法人。