深圳華強北新春營收飆升35%　日均客流75萬人次

深圳華強北新春期間熱度高漲，在消費、創業與全球採購多重帶動下，呈現出強勁的節日經濟動能，受惠於「廣貨行天下」外溢效應，馬年春節期間華強北全域營收年增35%。



《深圳特區報》報道，現場「紅色橫幅醒目亮眼，街巷晝夜人聲鼎沸，多國語言交織迴盪，遊客拖箱打卡，客商攜樣洽談。創客忙碌調試，周邊飯店滿房提示滾動不停，前台人員應接不暇，描繪整個商圈在新春期間呈現消費與商務活動高度交織的熱絡景象。

報道指出，「廣貨」熱銷帶動市場持續火爆，科技年貨消費出現明顯增長。近兩個月，華強北科技產品銷售額較平日成長超過30%，AI眼鏡銷量激增70%至80%。在「華強北AI八駿」優惠活動帶動下，華強北成為全國科技年貨採購的重要目的地。

華強北商舖人來人往。（南方+）

此外，商圈熱度亦帶動住宿市場。報道指出，春節假期華強北周邊飯店預訂量較去年同期成長35%，平均入住率達80%，較去年同期提升28%，外籍人士入住率翻倍成長。受全球客商採購洽談、市民遊客打卡與家庭反向團圓等多重因素影響，60歲以上長者入住量較去年同期增加56%，逛科技商圈、住飯店團圓成為新春新風尚。

創新活動方面，大批創客選擇留在深圳過年，同時吸引不少客商前來採辦科技年貨。部分客房臨時作為辦公空間，即時對接海外訂單並跟進生產進度。賽格電子市場春節期間持續營運，零件與AI模組的諮詢量與成交量均出現倍增。

報道指出，今年華強北AI產品佔比已由2023年的12%提升至41%，「AI+硬件」創新成果持續湧現，OPC生態蓬勃發展，展現深圳「上午設計、下午打樣、隔日量產」的產業效率。

在對外開放方面，華強北商圈日均客流量達75萬人次，超過7000名外籍客商來自183個國家和地區。在華強北過年的外國客商比例較去年同期提升50%。240小時過境免簽政策帶動海外採購商實現商務考察與新春體驗的銜接。華強北一站式供應鏈運作高效，貨品一周內即可出海，日均發件量超過300萬件，其中四成發往全球市場，新春年貨貨值突破千億元人民幣。

《深圳特區報》報道指出，從消費熱潮到創新實踐，從供應鏈樞紐到對外開放窗口，華強北新春表現被視為新質生產力驅動高品質發展的縮影。以人工智能為核心，華強北正由「中國電子第一街」加速邁向「全球人工智能第一街」與「OPC第一街」，持續強化其在「中國智造」版圖中的地位。