外國遊客來華掃貨攻略「帶空箱來中國」　華強北日均接待7000人次

據《央視新聞》報道，隨著中國擴大免簽，中國入境旅遊市場持續火熱，北京、上海、成都等傳統熱門目的地入境遊客量增幅均超過90%。中國文化體驗深度遊亦成為新趨勢，外國遊客的足跡深入更多二線城市，而「一定要帶空箱子去中國」的購物熱潮亦在海外社交平台引爆，推動「中國遊」與「中國購」雙雙升溫。有業內專家預期，在一系列簽證便利化措施及服務優化帶動下，今年全年中國入境遊規模有望創下歷史新高。



在線旅遊平台數據顯示，冬日冰雪季使用非中國護照預訂國內航班的數量同比增長13.58%，覆蓋101個城市，其中哈爾濱、大連、長春以及新疆伊寧等地成為熱門入境目的地。有俄羅斯遊客表示，哈爾濱美麗且文化底蘊深厚，希望更多了解當地文化與日常生活。

串聯哈爾濱、亞布力、雪鄉的「哈亞雪」旅遊路線成為外國遊客熱門選擇，自11月17日開園以來，中國雪鄉已接待超過3700名外國遊客。有柬埔寨遊客興奮地表示，柬埔寨從未下雪，以往總聽說玩雪要去歐洲，但現在中柬睦鄰友好，無須舍近求遠，決定要再帶家人前來。

在南方，今年自福建口岸入境的外籍旅客已有約59萬人次，較2024年同期增長約16.7%。當地近日推出「世遺探秘之旅」「世界茶香之旅」「多彩文化之旅」三條精品入境路線，並與240小時過境免簽政策精準銜接，為外國遊客提供多樣化與品質化的出行方案。有波蘭遊客表示，福州三坊七巷的老街區特別吸引人，中國有太多值得探索的地方，將會再次到訪。

除了旅遊熱潮，「中國購」亦火爆出圈，「一定要帶空箱子去中國！」的實用小貼士在海外社交平台討論火熱，外國人來華「買買買」成為跨境旅遊新潮流。

在深圳華強北，巴西遊客和家人開啟「採購模式」，除了搭載AI助手和GPS導航的智能眼鏡，兩個大行李箱還裝滿了從物美價廉的日用品到技術領先的科技產品。報道稱，隨著免簽政策持續放寬，華強北今年上半年日均接待外籍遊客超過7000人次，同比2024年翻了一倍。

同時，離境退稅也讓「中國購」體驗感與性價比飆升。「即買即退」服務在全國推廣，退稅起徵點由500元下調至200元，手續極大簡化。在杭州，離境「一鍵退稅」服務讓外國遊客只需用手機「碰一下」，最快兩分鐘即可完成退稅。有馬來西亞旅客表示，以往需要到機場才能辦理退稅，現在商場裡就能直接辦，購物更方便、很開心，因此還要繼續逛。

國家稅務總局最新統計顯示，今年前11個月，辦理離境退稅的境外旅客數量同比增長285%，退稅商品銷售額和退稅額同比增長98.8%。業內專家指出，外國遊客的「購物車」也折射出「中國製造」的全球競爭力。隨著中國產品的高新技術含量上升、製造業供應鏈不斷完善，不少國產品牌在全球市場上的魅力與日俱增，促成外國遊客持續來華「淘好物」。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，很多電子產品成為外國遊客在中國購買的熱點，例如手機、無人機及周邊通信設備等。從「中國遊」到「中國購」，不僅是購物次數增加，更是購物品種多元化與消費層次多樣性的體現，呈現消費升級現象。他指出，簽證便利化是入境旅遊的最大動力，加上文化旅遊項目與推廣活動營造了有利氛圍，國內的準備也愈來愈到位，讓外國人在中國的旅行愈來愈便利。綜合作用的結果是，今年全年入境旅遊還會創下歷史新高。