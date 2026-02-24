墨西哥擊斃毒梟引騷亂　中國遊客目擊車輛被焚　航班取消被困酒店

墨西哥綽號「金髮男」（El Mencho）的著名毒梟奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes），2月22日（周日）在軍方突襲行動中被擊斃。事件引發販毒集團報復，墨西哥多地發生騷亂及武裝衝突，中國駐墨西哥大使館已發佈安全提醒。



有在墨西哥旅遊的中國遊客稱，外出看到公路上有車輛被燃燒，嚇到返回酒店。還有居住在當地的華人表示，目前躲在家裡不敢出門。



據《上游新聞》報道，一名正在墨西哥瓜達拉阿拉旅遊的中國遊客小羽稱，其所在的酒店已經關門不允許外出。他22日外出時，看到路上有兩架巴士和一架私家車已經被焚燒，當時還未戒嚴，但街道上已經沒有人了，而他當時還未意識到發生什麼就將畫面拍下，事後才知是當地毒販所為。

同樣在瓜達拉哈拉旅遊的小迪介紹，他本來是乘坐24日早上的航班離開，但因為機場被襲擊航班取消，目前也被困在酒店，「現在驚魂未定，行程被打斷，不知道接下來該怎麽安排」。

遊客目擊車輛被焚。（上游新聞）

2月22日，墨西哥瓜達拉哈拉被焚燒的巴士。（新華社）

自媒體博主「嗷姐」正在巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）旅遊，她稱自己在當地時間22日上午本來想去觀鯨，結果沒趕上，就改道去附近一個小鎮看周日集市，「剛進山路，所有對向車都打雙閃，一開始還以為是什麽傳統，開了兩分鐘以後發現發生了車禍，有人躺在地上，我們不敢下車，繼續往前，誰知山路被五輛車堵住了，不是車禍，是故意堵路，掉頭到高速路口，發現有兩輛車火光沖天，路口濃煙滾滾，我們嚇得趕緊回到酒店，在我的房間還能看到高速路口的濃煙。」

「嗷姐」介紹，目前酒店已禁止出入，在海灘的客人由警衛護送返回。據其了解的情況，巴亞爾塔港已經一片狼藉，20多個銀行、超市等遇襲，上百輛車被縱火。她也很擔心自身安全，「之前黑幫火拼的共識是不傷及國際遊客，但這次他們威脅再不和解，就要破例了。」

還有居住在墨西哥的華人介紹，目前首都墨西哥城情況還好，並沒有危險，發生騷亂的主要是瓜納華托、瓜達拉哈拉、米卻肯等地。生活在瓜達拉哈拉的一名華人表示，23日上午街頭確實有汽車被燒，城里很危險，目前躲在家里，不敢出門。

街道上的持槍警員。（上游新聞）

北京時間2月23日淩晨，中國駐墨西哥大使館發布安全提醒稱，2026年2月22日，墨西哥哈利斯科州、米卻肯州等地發生較為嚴重的社會治安事件。相關州政府已發布紅色警報或提示，要求居民盡量留在家中，避免外出，宣布暫停公交運輸服務及部份公共活動。墨聯邦交通運輸部亦發布提示，要求民眾避免在相關州的聯邦高速路段通行，如必須前往，務必小心駕駛。

中國駐墨西哥使領館密切關注相關地區社會治安情況，提醒在墨中國公民和機構務必提高警惕，關注當地政府部門發布的通知通告並嚴格遵照執行。如遇突發情況，請及時報警，並適時與中國駐墨西哥使領館取得聯繫。