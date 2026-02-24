墨西哥擊斃大毒梟　行動部隊追蹤伴侶　導致藏身處曝光

墨西哥綽號「金髮男」（El Mencho）的著名毒梟奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes），2月22日（周日）在軍方突襲行動中被擊斃。安全官員表示，在逮捕這名墨西哥頭號通緝毒梟期間，他們並沒有追蹤資金流向或毒品走私，而是跟蹤了他的伴侶。當局發現她的行蹤後，導致奧塞格拉的藏身處暴露。



《紐約時報》23日報道，這名情人的行蹤將行動部隊引入哈利斯科州（Jalisco）茂密的山區，在那裏找到奧塞格拉的藏身小屋，這位頭號毒梟至少從上周五起便藏身於此。

2026年2月22日，墨西哥毒梟內奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes）被擊斃後，販毒集團燒毀汽車和封鎖高速公路。(Reuters)

報道指，行動始於周五，當時墨西哥情報官員追蹤到一名與奧塞格拉「情人」關係密切的男子。該男帶領這名「情人」前往哈利斯科州塔帕爾帕鎮（Tapalpa）與奧塞格拉會面。

女子後於第二天離開奧塞格拉藏身小屋，但奧塞格拉與其保安團隊則留守。墨西哥特種部隊隨即展開拘捕行動。周日清晨，部隊進駐塔帕爾帕鎮，與毒梟的安保團隊爆發激烈交火。據悉，奧塞格拉其同夥持有大量武器，其中包括七支長槍及兩具火箭發射器。

圖為2026年2月22日，墨西哥毒梟Nemesio Oseguera Cervantes被擊斃後，墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的城市薩波潘（Zapopan）有汽車被縱火。（Reuters）

墨西哥特種部隊隨後追蹤奧塞格拉至附近一片林區，發現奧塞格拉藏身於灌木叢中。奧塞格拉遭擊斃後引發其販毒集團報復，墨西哥至少6個州騷亂，有持械分子在街上縱火燒車，以及有人封鎖公路。西部城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）的國際機場甚至遭槍手闖入，當地一片混亂。