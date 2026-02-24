追首惡、打幫兇並重　最高法：嚴打上市公司財務造假等頑瘴痼疾

周二（24日），最高人民法院召開新聞發布會，介紹2025年人民法院民商事審判工作的總體情況、主要舉措和成效。負責人會上介紹，會落實「追首惡」與「打幫兇」並重原則，透露去年證券虛假陳述責任糾紛在證券糾紛中占比高達96.3%，表明上市公司財務造假等虛假陳述行為仍然是資本市場的頑瘴痼疾，必須依法嚴厲打擊。



打擊資本市場頑瘴痼疾

最高人民法院民二庭副庭長王朝輝介紹，2025年，全國法院審結涉證券、期貨、基金等資本市場案件2.5萬件，同比增長53.6%。案件多以上市公司、控股股東或實際控制人、證券公司、會計師事務所等中介服務機構為被告。

對此，人民法院積極推進證券糾紛特別代表人訴訟。即由投資者保護機構受50名以上投資者特別授權提起的民事賠償訴訟，遵循「默示加入、明示退出」規則，裁判結果對所有未聲明退出的受損投資者都發生效力。如南京中院審理的全國第三起證券虛假陳述特別代表人訴訟，先行判決金通靈公司賠償4.3萬名投資者7.7億餘元人民幣投資損失。另有深圳中院受理的st美尚、沈陽中院受理的錦州港特別代表人訴訟案件的審理正在穩步推進。

支持開展普通代表人訴訟。由符合條件投資者依法推選代表人，代表已登記的受損投資者提起的民事賠償訴訟。這類訴訟遵循「明示加入、默示退出」規則，即沒有登記加入訴訟的投資者不受代表人裁判結果約束，這一點與特別代表人訴訟效果相反。王朝輝舉例介紹，如人民法院支持投資者保護機構對st旭電、*st華鐵、退市龍宇、易事特、宜通世紀等案件提起普通代表人訴訟，為投資者維權提供更加便捷低成本的救濟。

此外，創新「示範判決+類案調解」機制。即人民法院在處理涉眾型證券糾紛中，選取1件典型案件作示範判決，並以此案為參照，對其餘平行案件集中調解或快速裁判。如廣西高院運用示範判決引導平行案件調解，成功化解403件證券虛假陳述責任糾紛，真正實現了「辦理一案、化解一片」效果。

同時，落實「追首惡」與「打幫兇」並重原則。2025年，證券虛假陳述責任糾紛在證券糾紛中佔比高達96.3%，表明上市公司財務造假等虛假陳述行為仍然是資本市場的頑瘴痼疾，必須依法嚴厲打擊。如今年上海金融法院審結全國首例上市公司董監高未履行公開增持承諾引發的證券糾紛，厘清了違反公開承諾與虛假陳述行為之間的關系，為準確適用資本市場公開承諾制度提供了司法實踐樣本。

王朝輝表示，下一步，最高人民法院將繼續落實2025年5月會同中國證監會共同發布《關於嚴格公正執法司法 服務保障資本市場高質量發展的指導意見》提出的23條工作舉措，加強對證券類新型疑難案件研究應對，更好服務和保障資本市場高質量發展。

發布會現場。（極目新聞）

全國法院民商事案件一審上訴率與申訴申請再審率同比均下降

另一方面，最高人民法院民二庭庭長王闖介紹，2025年，全國法院受理一審民商事案件679.1萬件，同比增長22.0%；審結653.6萬件，同比增長18.9%。案件調解撤訴率42.33%；一審案件上訴率2.88%，同比下降19.5%，申訴申請再審率0.46%，同比下降37%；申請執行率38.58%，同比下降8.56%。審判質效各項指標持續向好，司法服務保障經濟社會發展的能力穩步提升。

其中，在公司、合同糾紛案件審判工作方面，王闖介紹，人民法院持續抓實「背靠背」條款批覆，2025年以審判執行措施幫助中小企業收回賬款19億元，有效緩解中小企業資金周轉壓力。助力緩解「融資難」「融資貴」，依法確認非典型擔保法律效力，支持民營企業多元融資。各地法院嚴格依法規範金融機構利息收取行為，從司法層面切實降低民營企業融資成本。

2025年，全國法院受理公司類糾紛一審案件17.53萬件，同比上升51.07%。各級法院通過源頭治理「連環訴訟」、妥善化解家族企業內部糾紛、實質性破解公司僵局、規範股東與管理層行為等舉措，積極引導民營企業完善法人治理結構。

此外，人民法院從依法保護合法權益、嚴厲制裁失信違約行為、打擊逃廢債務行為、寬容創業失敗等方面發力，為企業家創業經營營造良好生態。如深圳、浙江等地穩慎開展個人破產和自然人債務清理試點，幫助千餘名誠信債務人擺脫債務困境。