巴拿馬政府接管長和旗下港口　華外交部 : 堅決維護企業正當權益

巴拿馬政府下令接管長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）運營、位於巴拿馬運河兩端的港口。中國外交部發言人毛寧24日（周二）表示，中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的，「我相信你也注意到有關企業已經發表了聲明，表示將保留包括訴諸法律程序在內的一切權利。中方將堅決維護企業的正當合法權益。」



2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

據早前報道，PPC發布聲明稱，巴拿馬政府在缺乏適當協調和透明度的情況下接管其運營的港口，接管之舉非法，將追究巴拿馬政府對任何損失的責任。

香港商務及經濟發展局局長丘應樺今日（2月24日）就此向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，斥責巴拿馬當局強行接管及撤銷港口經營權的做法破壞合約精神，港方對此表達強烈不滿和反對，並強調會堅定支持和維護香港企業在海外的合法權益。

香港政府發言人：巴拿馬法院裁決罔顧事實、背信棄義

香港特區政府發言人重申，巴拿馬最高法院早前裁定該公司經營的兩個巴拿馬港口違憲一事，完全是罔顧事實，背信棄義。相關公司已提出並啓動仲裁程序，但巴拿馬政府昨日強行接管兩個港口，嚴重損害香港企業的合法權益和違反合約精神。特區政府對此粗暴行徑予以譴責。

港府再促巴方尊重合約精神 維護企業合法權益

發言人稱，特區政府再次敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

發言人強調，相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。