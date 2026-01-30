巴拿馬法院裁定港口合同違憲　外交部：採取一切措施維護中企權益

巴拿馬最高法院裁定李嘉誠旗下長江和記實業有限公司（以下簡稱「長和」）在巴拿馬運河附近經營兩處港口的合同違憲，長和股價星期五（1月30日）大跌。中國外交部批評這些裁決有悖於巴拿馬當地法律，並表示中方將採取一切必要措施，堅決維護中企權益。



巴拿馬最高法院當地時間1月29日星期四晚上在官方Instagram帳號上發布裁決結果，授權長江和記實業運營巴拿馬港口碼頭的合同無效。

據了解，這兩個碼頭是長和試圖出售的一個包含43個港口資產組合的一部分，潛在買方財團包括美國的貝萊德以及中國的中遠海運。裁決結果公布後，長和星期五在香港交易中一度下跌高達5.5%，可能創下4月以來最大跌幅。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

對此，1月30日，外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應稱，「相信你注意到有關企業已經第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利」，郭嘉昆又指，中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

長和旗下巴拿馬港口公司發出聲明，指出雖然巴拿馬港口公司尚未接到此項裁決的通知，但認為該裁決違反了相關的法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神。同時指出因應近期連串事件影響巴拿馬港口公司及其投資者，永久保留法律追究權利，包括訴諸當地及國際法律程序在內的所有權利。