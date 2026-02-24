最長春節假全國國內出遊5.96億人次、總花費超8034億　同創新高

據央視周二（24日）晚報道，經文化和旅遊部數據中心測算，春節假日9天，全國國內出遊5.96億人次，較2025年春節假日8天增加0.95億人次；國內出遊總花費8034.83億元（人民幣．下同），較2025年春節假日8天增加1264.81億元，假日遊客人數和花費均創歷史新高，全國文化和旅遊市場平穩有序。



報道指，今年文化活動添年味，歡喜過年氛圍濃。非遺活動亮點紛呈，「非遺賀新春·尋味中國年」主題活動好戲連台，多地非遺展演、廟會熱鬧登場，《2026年非遺晚會》收視領跑。文藝演出廣受歡迎，「戲聚京津冀·新春演出季」、陜西「西安天天有秦腔」、黑龍江齊齊哈爾「冰雪齊緣藝梅香」冰雪演出季等豐富群眾節日生活。「文博館裏過大年」漸成風尚，浙江、遼寧、寧夏等地文博場館推出數百場主題展覽與體驗活動，讓市民遊客沈浸式感受傳統文化。

消費方面，2026年全國春節文化和旅遊消費月活動火熱開展，各地集中發放消費券、專項補貼等，推動文旅市場購銷兩旺。福建推出4300餘場文旅消費活動、560餘項優惠政策，湖南通過發放消費券、景區門票優惠、藝術惠民演出等開展促消費活動3000餘場，重慶推出1300餘場文旅活動、發放5000萬元出行補貼。夜間經濟活力十足，洛陽古城文化特色街區、長沙五一商圈等集聚區煙火升騰、人氣旺盛，點亮夜間文旅消費。

此外，科技賦能場景創新，福建泉州非遺燈會上線超2000盞非遺花燈，以數字光影技術打造「火樹銀花不夜天」的新春盛景，創新推出「世遺探秘」全域AI劇本遊。冰雪旅遊釋放「熱效應」，黑龍江哈爾濱冰雪大世界推出「新春冰雪盛宴」，打造春節主題冰雕、潮流演藝、光影秀、互動送福等體驗。鄉村旅遊紅紅火火，各地推出古鎮民俗、鄉村專線、田園體驗等產品，讓遊客賞綠水青山、憶濃濃鄉愁。影視IP帶動文旅出圈，多地借熱播劇推出主題遊線與特展，催生文旅遊學新熱點。