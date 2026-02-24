增長13.9%！2026年春節假廣東文旅成績單出爐　9天｢吸金｣近850億

內地春節九日長假結束。2月23日，廣東省文化和旅遊廳發佈數據，2026年春節假期（2月15日至2月23日），廣東省接待遊客8658.9萬人次，較2025年春節假期八天增長8.1%；實現旅遊收入848.9億元（人民幣，下同），增長13.9%。



2月22日，廣東省普甯市池尾街道上寮英歌隊在街頭表演英歌舞。（新華社）

大灣區燈會推出AI科創嘉年華。（廣州市政府）

春節期間，不少旅遊團隊來廣東過大年。（廣東經視）

4A級及以上景區接待遊客2825.5萬人次

數據披露，全省4A級及以上景區接待遊客2825.5萬人次，增長12.5%；納入監測的14段古驛道沿線重點區域接待遊客617.5萬人次，增長12.9%；納入監測的13家紅色旅遊經典景區接待遊客195.9萬人次，增長18.5%；納入監測的100個鄉村旅遊點和歷史古村落接待遊客401.5萬人次，增長14.3%；納入監測的80個重點公共文化機構接待市民遊客179.5萬人次，增長17.4%。

派2000萬元文旅消費券 吸引遊客來粵

為了吸引大家到廣東過大年，廣東面向來粵遊客及本省居民發放2000萬元文旅消費券，覆蓋旅遊線路、景區門票、酒店住宿等核心環節。

同時，廣東亦推出「票根經濟」住宿及景區優惠，遊客憑機票、高鐵(火車)票、跨省大巴票、大型演唱會門票等憑證，即可在全省參與活動的380多家住宿企業及200多個旅遊景區享受專屬優惠。

另外，廣東省創新優化服務供給，升級上線「樂遊廣東」文旅地圖2.0版，推出全國首個省級文旅官方掃街榜，為市民遊客提供更智能便捷的數碼化指引。

廣州春節煙花匯演燃亮白鵝潭。（新快報）

年味與科技碰撞 激發消費活力

今年央視的馬年春晚已經向外界釋放中國科技進步的信號。春節期間，廣東各地也用科技賦能點亮經濟，激發消費活力。《羊城派》報道，廣州粵港澳大灣區燈會融入機器狗與VR互動；珠海長隆夜光花車巡遊與無人機煙花秀每晚綻放；梅州、潮州無人機光影秀展現非遺魅力；東莞機器狗身披醒獅裝飾與人類舞獅隊同台競技；廣東迎賓館、中國大酒店等老字號酒店機器狗與賓客互動擊掌。

另外還有廣州白鵝潭春節煙花匯演融合「煙花+燈光秀+無人機」；汕頭焰火晚會以「駿馬報春」無人機造型驚艷開場；惠州市以「嶺南萬戶皆春色」惠州西湖新春燈會為引領，將傳統燈會與夜間經濟深度融合；湛江湖光岩《山海經》主題燈會、肇慶七星岩廣府彩燈嘉年華運用數字科技與非遺彩燈結合，吸引遊客來粵。

業界人士分析稱，2026年廣東春節旅遊收入再創新高，並非偶然的流量爆發，而是多年品牌培育、產品創新與服務體系升級的必然結果。