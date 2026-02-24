春節｜民航局批准海南增加超110架次航班　解決「離島難」

昨日（2月23日），內地9天春節長假迎來返程客流高峰。海南是今年春節旅遊的熱門地點，返程機票緊張。2月22日至23日（農曆初六至初七），從三亞飛往北京、上海等城市的直飛航班經濟艙幾乎全部售罄，公務艙票價逼近萬元（人民幣）。中國民航局已批覆多個批次航班增加計劃，在海口增加超110架次航班。



遊客正在機場值機。（海南日報微信公眾號）

據海南發佈微信公眾號消息，2月23日，四大航空公司已全部增加海南航班並已開艙售票，島內三大機場預計運送旅客將突破23.2萬人次。為最大程度滿足旅客返程需求，經省交通運輸廳、民航海南監管局、海南機場集團協調，中國民航局批准了海口美蘭機場、三亞鳳凰機場第三批加班。

據統計，航司已在海南春運加班超2000架次，預計增加座位數60萬個，春運40天投放座位超過1000萬個，同比2025年增加10%。2月21日至23日（農曆初五至初七），海南往返北京、上海的航班每日均超過100架次。

返程當日鐵路預計發送旅客1850萬人次

乘客正在西成高鐵城固北站登車。（國鐵西安局）

昨日（2月23日），全國鐵路迎返程最高峰，預計發送旅客1850萬人次。截至昨日上午8時，鐵路12306（含網站、客戶端等）已累計發售春運期間火車票3.39億張。各地鐵路部門多措並舉應對返程客流高峰，加大運力投放，落實便民利民惠民舉措，全力保障旅客順利返程。