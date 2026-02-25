中國女子柬埔寨俱樂部墮亡　生前獨上8樓監控盲區　警方排除涉毒

2月23日，22歲中國籍女子劉某在柬埔寨一俱樂部的8樓墮下身亡。由於該樓層的監控尚未啟用，未能記錄事發一刻的情況。該俱樂部曾因涉毒被查，但法醫證實死者體內無毒品成分，警方初步認定死因為高處墮落造成嚴重損傷，屬自高處墮下身亡。



《柬中時報》報道，2月23日下午3時10分，劉某從柬埔寨金邊名為「鑽石天空」的俱樂部8樓墮亡。劉某持中國護照，生前入住金邊國會大廈對面的一家酒店。

一名中國籍女子從「鑽石天空」俱樂部的8樓墮下身亡。（柬中時報）

警方調查顯示，案發後，大樓安保主管聽到建築後方傳來巨大聲響，外出查看後發現一名女子倒臥在建築後側的水景區域，並發現8樓一扇玻璃窗打開，遂立即通知管理方並報警。

閉路電視畫面顯示，劉某進入案發俱樂部後，於當天下午2時59分左右獨自乘搭電梯，由保安按鍵送至7樓；隨後離開電梯，步行前往樓梯，並獨自上8樓。由於8樓的監控設備尚未啟用，未能記錄其墮樓前情況。

「鑽石天空」俱樂部。（柬中時報）

法醫檢驗結果顯示，死者臉部朝下，身體多處嚴重損傷，包括頭部重創、頜骨骨折、四肢骨折及大面積挫傷。毒理檢測報告顯示，死者體內未發現毒品成分。經查，警方初步認定死因為高處墮落造成的嚴重頭部及全身損傷，屬自高處墮下身亡。

據報道，「鑽石天空」俱樂部曾於去年11月因涉毒被查，當時有257人被扣押，大多為中國籍人士。