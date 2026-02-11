男子應聘船員被騙至電詐園區　失聯5個月獲救將乘大使館包機回國

5個月前，來自黑龍江的于金庫應聘國際船員時被要求在柬埔寨轉機後失聯，後確認被騙進電詐園區。家屬透露，于金庫將會乘坐大使館包機回國，雙方視像通話時，對方明顯消瘦。



《齊魯晚報》、《新京報》報道，家屬于女士稱，26歲的弟弟于金庫是一名船員，去年9月通過廣東一公司招聘出海工作，後與家人失聯。經核實，該公司並無弟弟工作的相關信息。于女士後來報警，得知弟弟最後現身在柬埔寨。

家屬與于金庫視像通話時，發覺他明顯消瘦。（影片截圖）

1月31日，于女士再次聯繫上弟弟，父親已於1月26日前往柬埔寨尋找兒子蹤跡，家屬已向大使館求助。廣州海事局表示，船務代理公司及海運公司人員均為冒名頂替者。

于金庫失聯後，家屬曾發布尋人啟事。 （影片截圖）

于金庫應聘國際船員時，被要求在柬埔寨轉機後失聯。圖為于金庫的船員培訓證書。（影片截圖）

于女士稱，于金庫所在的電詐園區已被搗破，所有人臨時被安置在園區，弟弟昨日（10日）透露會乘坐大巴到機場等候辦理回國手續。

于女士又稱，因擔心弟弟安全，兩人恢復聯繫後，她每天都與弟弟互發消息，在視像通話時，她發現對方明顯消瘦，「他走的時候挺胖，他說那邊就是不給飯吃，一天就一頓飯，在園區裏沒有不挨打的」。

于金庫曾向家屬透露園區伙食差。（影片截圖）

2月6日，中國駐柬大使館公布，自1月1日至2月初，柬埔寨警方搗毀190處電詐窩點，逮捕2508人。